ALESSANDRO MATRI & FEDERICA NARGI / "Escile" e il messaggio del bomber finisce in diretta, foto: la Rete si scatena

ALESSANDRO MATRI & FEDERICA NARGI: "ESCILE", L'IRONICA RICHIESTA DELL'ATTACCANTE ALLA COMPAGNA, FOTO. LA RETE SI SCATENA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Senza freni Alessandro Matri, che si è lasciato scappare un commento diretto durante la diretta su Instagram della compagna Federica Nargi. L'ex attaccante della Juventus ha dato così vita ad un siparietto hot e al tempo stesso ironico, rendendosi protagonista di un fuori programma. Tra i messaggi lasciati dai fan spicca quello di Matri, che senza troppi fronzoli ha scritto: «Escile». Il centravanti del Sassuolo ha così vinto l'Oscar dell'ironia con un guizzo da vero bomber. Particolarmente attivo sui social network negli ultimi tempi, Matri ha regalato sorrisi ai numerosi internauti che erano accorsi sull'account Instagram della compagna. Mentre Federica Nargi si preparava al live con i suoi fan, il giocatore è andato subito al sodo pubblicando un messaggio che in tanti avrebbero voluto mandare alla sexy soubrette. Una trovata comica, che non è passata inosservata e, infatti, è stata ripresa e rilanciata dalle pagine de Gli Autogol e Calciatori Brutti. Chissà come l'ha presa la bella Federica... Clicca qui per la foto del commento di Matri.

ALESSANDRO MATRI & FEDERICA NARGI: QUELL'AVVERTIMENTO A VALENTINA ALLEGRI... (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - I video in diretta sono un bel passatempo per Alessandro Matri, che, anziché regalarne ai fan, si intrufola per lasciare commenti a colleghi e amici. Il messaggio lasciato alla compagna Federica Nargi durante il suo live su Instagram è diventato virale, ma l'attaccante del Sassuolo aveva già strappato sorrisi in passato con il commento lasciato a Valentina Allegri, figlia dell'allenatore della Juventus. La ragazza, sempre molto attiva sui social network, stava salutando i suoi fan su Instagram quando è spuntato il commento dell'ex bancone. Tra i commenti comparsi sotto il video della figlia di Massimiliano Allegri c'era anche quello di Matri, che ha voluto scherzare: «Vale sta bona che papà ti mena». Anche questo messaggio non è passato inosservato e tante sono state le risate che ha suscitato. Il centravanti del Sassuolo, che sta attraversando un buon momento dal punto di vista sportivo e privato, si sta candidando a diventare idolo social.

© Riproduzione Riservata.