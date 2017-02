Ascoli-Trapani/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA ASCOLI-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 25^ GIORNATA) - Ascoli-Trapani diretta dall'arbitro Martinelli, è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e si gioca sabato 11 febbraio alle ore 15. La gara è molto importante soprattutto per gli ospiti chiamati ad ottenere un risultato positivo per tener vive le residue speranze di raggiungere una salvezza compromessa da un girone d’andata assolutamente da dimenticare.

Infatti la compagine siciliana occupa l’ultimo posto della classifica con 20 punti a 6 di ritardo dal 17esimo posto che significherebbe matematica salvezza senza passaggio per i pericolosi Play Out. L’Ascoli invece gode di una posizione di classifica decisamente più tranquilla essendo 12esimo con 29 punti e soprattutto con un gara in meno il che pone la squadra marchigiana di poter rientrare clamorosamente anche in un discorso play off nel caso dovesse raccogliere tre punti dal recupero con la Pro Vercelli. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Dall’altro lato c’è da sottolineare come l’Ascoli abbia nelle gare interne il proprio tallone d’Achille avendo ottenuto al Del Duca soltanto 12 punti sui 30 messi a disposizione anche se va ricordato come le sconfitte rimediate siano state soltanto 2. Il Trapani non è tra le migliori formazioni del campionato per rendimento esterno con soli 7 punti ma va tenuto in considerazione che sia reduce dal successo colto per 3-1 sul campo della Pro Vercelli che è anche l’unico sino ad ora dell’intera annata. Nella gara giocata a Trapani nel girone d’andata si è consumato un pareggio per 1-1 con gol di Gatto su calcio di rigore per i marchigiani e di Petkovic nella ripresa per il definitivo 1-1.

Mister Semplici per il suo Ascoli dovrebbe prevedere la conferma del 3-5-2 seppur con qualche variante tattica con l’obiettivo di invertire il trend delle prestazioni casalinghe. In porta Nanni mentre nella difesa a tre le chiavi di comando vengono date nuovamente a Augustyn ai cui lati ci dovrebbero essere Gigliotti e Mengoni. Novità sono attese invece in mezzo al campo con Addae che rimane perno centrale che dovrà offrire protezione ed iniziare le giocate offensive.

Il fantasista Giorgi potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Slivka che in realtà è una importante opzione anche per il ruolo di mezzala di sinistra al posto di Cassata. Sulle corsie laterali dovrebbero esserci Almici sul fronte laterale destro mentre Felicioli a sinistra con il compito di scalare dietro nella fase di non possesso. In avanti dopo la strigliata fatta dall’allenatore nelle scorse settimane, il talento Orsolini appena acquistato dalla Juventus ma parcheggiato in prestito fino alla fine della stagione ad Ascoli si dovrebbe accomodare in panchina per lasciare spazio a Gatto. L’altro ruolo offensivo prevede un ballottaggio quasi alla pari tra Favilli e Perez.

Nel Trapani Calori sta pensando ad un 4-4-2 con Piglacielli in porta. In difesa ci sono diverse opzioni ma visti le ultime prestazioni abbastanza positiva si va verso la conferma del pacchetto con cui ha sfidato l’Avellino ed ossia con Pagliaruolo al fianco di Fazio nel mezzo, Visconti come terzino destro e Kresic terzino sinistro. A centrocampo ci sono maggiori dubbi con Barillà che potrebbe ancora giocare largo a sinistra con Colombatto principale alternativa. In mezzo Rossi è in vantaggio su Canotto, quindi Maracchi e largo a destra Nizzetto. In avanti continua l’esperimento Coronado trequartista stavolta al fianco di Curiale con Citro che potrebbe partire dalla panchina.

Tatticamente sarà gara molto combattuta in ogni parte del campo anche se c’è da segnalare come l’Ascoli possa contare su un maggiore tasso tecnico nel reparto offensivo per cui potrebbe affidarsi alle giocate di alcune talenti e segnatamente di Orsolini che viene raccontato come un giocatore dagli enormi mezzi. Dal proprio canto il Trapani farà leva su una ritrovata solidità che gli sta permettendo in questo nuovo anno di ottenere una buona serie di risultati di fila.

Per i bookmaker ed in particolare per l’agenzia italiana Snai, l’Ascoli parte con i favori dei pronostici in questo confronto. Infatti, la vittoria dei marchigiani verrebbe pagata 2,4 volte la posta in palio, il pareggio 3,10 ed il successo del Trapani vale un bel 3,15 che tutto sommato non è quota eccessiva per una squadra ultima in classifica che gioca anche in trasferta. Equilibrio anche rispetto al numero di gol che potrebbero essere realizzati con l’Under 2,5 pari a 1,67 e l’evento complementare Over 2,5 che si attesta intorno al 2,07.

Ascoli-Trapani sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 7 e, in assenza di un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.