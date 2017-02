Avellino-Verona / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA AVELLINO-VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - Avellino-Verona, diretta dall'arbitro Serra valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B 2016-2017, è in programma allo Stadio Partenio intitolato ad Adriano Lombardi sabato 11 febbraio con il fischio d'inizio fissato per le ore 15.00. La squadra capolista della categoria cadetta va a fare visita alla squadra allenata da Walter Novellino, reduce dal pari esterno al Provinciale di Erice contro il Trapani nello scontro diretto per la salvezza che si è poi risolto in un nulla di fatto.

Il club irpino, al momento, si trova in piena zona play-out (assieme a Pisa e Latina) con 26 punti, appena sopra alla Pro Vercelli terzultima, la strada che porta alla permanenza in Serie B è dunque ancora molto lunga per l'Avellino che ora dovrà vedersela contro la squadra più attrezzata per la promozione diretta nella massima categoria senza poter contare su Alejandro Gonzalez che dovrà scontare un turno di squalifica. Per quanto riguarda la formazione di Fabio Pecchia, costretta al pari tra le mura amiche del Marcantonio Bentegodi dal Benevento, contro l'Avellino sarà obbligatorio vincere per consolidare il primato in classifica, sperando che il Carpi faccia il suo dovere contro il Frosinone che si è portato a una sola lunghezza di distanza dagli scaligeri.

Anche il Verona dovrà fare a meno del suo uomo più importante, Giampaolo Pazzini, che deve scontare la squalifica per l'espulsione (che ha fatto parecchio discutere) rimediata nella gara disputata contro la squadra di Marco Baroni. Senza il suo terminale offensivo più importante, il club scaligero ha sempre faticato a trovare la via del gol considerando che le alternative, finora, non si sono rivelate all'altezza, almeno in termini realizzativi: basti pensare che il secondo miglior marcatore, Bessa, è a quota 5 gol (contro i 17 di Pazzini). In trasferta il Verona ha il quarto miglior rendimento fuori casa (15 punti in 11 gare esterne), mentre tra le mura amiche del Partenio l'Avellino ha ottenuto cinque delle sei vittorie finora raccolte dall'inizio del campionato, rendendolo un vero e proprio fortino.

Contro il Verona, Novellino riproporrà il 4-4-2 con il quale è riuscito a trovare un buon equilibrio da quando è alla guida tecnica dell'Avellino. In porta ritroveremo Radunovic, davanti a lui la linea difensiva composta dai terzini Laverone e Asmah e dai centrali Djimsiti e Jidayi; a centrocampo avranno una maglia da titolare capitan D'Angelo, Lasik, Paghera e Belloni, che si posizioneranno dietro alle due punte Ardemagni e Verdi. Il Verona si dovrebbe presentare in campo con un 4-2-3-1, modulo prediletto di Pecchia: nessun dubbio sulla presenza di Nicolas tra i pali, i quattro di difesa dovrebbero essere Caracciolo, Boldor, Pisano e Souprayen; i due mediani Zaccagni e Fossati dietro ai trequartisti Bessa, Romulo e Siligardi, per il ruolo da unica punta, in assenza di Pazzini, se la vedranno Ganz, Juanito Gomez e Luppi.

Sulla carta il Verona è più forte dell'Avellino e dunque gode dei favori del pronostico, anche se i bookmaker non si sbilanciano più di tanto e propongono delle quote piuttosto prudenti: ad esempio su Bet365, puntando 10 euro sul 2 degli scaligeri, se ne possono vincere 23; WilliamHill moltiplica la giocata per 3,10 in caso di X, con Bwin che dà a 3,40 l'1 dei padroni di casa. Non potendo contare su Giampaolo Pazzini, le agenzie di scommesse on-line ritengono che per il Verona non sarà un gioco da ragazzi gonfiare la rete avversaria, pertanto l'Under (1,75 su Bet365) è caratterizzato da una quota più bassa rispetto all'Over (2,16 su Unibet).

Avellino-Verona andrà in onda su Sky Sport: diretta tv in esclusiva sul canale 251 che proporrà integralmente l'incontro in alta definizione con il collegamento che comincerà poco prima delle ore 15.00, quando sarà dato il calcio d'inizio. Sul canale 206 sarà trasmesso "Diretta Gol", il programma che mostra le immagini da tutti i campi, compreso ovviamente quello del Partenio. La diretta streaming video su internet è disponibile all'indirizzo skygo.sky.it oppure tramite l'app Sky Go disponibile e scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet. Per chi non è abbonato alla pay-tv satellitare, a partire dalle ore 18.00 circa Rai2 proporrà una sintesi in chiaro all'interno del programma "90° minuto". CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017

