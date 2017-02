Benevento-Latina / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA BENEVENTO-LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - Benevento-Latina, diretta dall'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce avrà al suo fianco i guardalinee Citro e Rossi e il quarto uomo De Remigis ed è una partita valida per il venticinquesimo turno di Serie B 2016-2017, in programma sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15.00 presso lo Stadio Ciro Vigorito dell'omonima provincia campana. Dopo aver sfiorato l'impresa nella gara esterna contro il Verona capolista al Bentegodi, la squadra allenata da Marco Baroni torna a giocare in casa con la possibilità di intascare altri tre punti preziosi per la corsa verso la promozione.

Vale la pena di ricordare che il Benevento vanta la miglior media punti di tutta la Serie B nelle partite interne con 30 punti ottenuti nei 12 match casalinghi, a pari merito col Verona che però ha una gara in più. Il Vigorito si sta rivelando un vero e proprio fortino dove la squadra irpina ha costruito le basi per occupare stabilmente le parti alte della classifica, e se non fosse per il punto di penalità inflitto a federazione a quest'ora il Benevento sarebbe terzo assieme alla Spal (l'altra rivelazione del torneo), a trascinarlo verso le prime posizioni ci hanno pensato i gol di Fabio Ceravolo e le giocate di Amato Ciciretti, talento cristallino il cui cartellino appartiene alla Roma, l'ennesimo gioiellino cresciuto nel vivaio della società capitolina. Dopo la sconfitta nel derby laziale contro il Frosinone, il Latina - reduce da due sconfitte consecutive - è piombato nuovamente verso la zona retrocessione, ritrovandosi nel limbo dei play-out assieme a Pisa e Avellino.

Per la formazione di Vivarini sarebbe importante strappare quantomeno un punto per smuovere le acque e tenere a bada la rimonta delle squadre che si trovano dietro, il problema per il Latina è che gli manca comunque un bomber di razza, i migliori marcatori in stagione sono Corvia e Scaglia con appena 4 gol realizzati ciascuno, che è esattamente il numero di vittorie ottenute dalla formazione laziale, solamente il Trapani ha fatto peggio.

Baroni non intenderà rinunciare al 4-2-3-1 che prevede la presenza di Cragno in porta, una linea difensiva composta da Lucioni e Camporese al centro con Pezzi e Venuti sulle fasce, i mediani Chibsah e Viola (preso in prestito dal Novara nell'ultima sessione di mercato) dietro ai trequartisti Ciciretti, Falco e Puscas (in sostituzione dello squalificato Cissé) che daranno supporto all'unica punta Ceravolo. Il Latina di Vivarini risponderà con un 3-4-3, confermato Pinsoglio tra i pali in difesa a contendersi una maglia di titolare saranno Bruscagin, Dellafiore e Brosco; a centrocampo spazio a Mariga, De Vitis, Rolando e Di Matteo col tridente d'attacco che, salvo ripensamenti, sarà formato da Corvia, Insigne e Bonaiuto, con Regolanti pronto a subentrare in corso d'opera.

I bookmaker vedono il Benevento come favorito, le quote sono piuttosto chiare a riguardo: a chi punta sull'1 dei padroni di casa, Unibet è pronta a pagare una posta in palio pari a 1,70 volte la giocata; Bet365 offre invece una quota di 3,50 per chi intende giocarsi l'X; Betclic alza il tiro e moltiplica per 5,75 la posta in gioco per il 2 degli ospiti. Con il Latina che presumibilmente scenderà sul terreno di gioco del Vigorito per difendersi e non far passare gli avversari nella propria area di rigore, PaddyPower ha stabilito per l'Under (1,66) una quota più bassa rispetto a quella dell'Over (2,20). Il risultato esatto più probabile secondo Betclic è l'1 a 0 in favore del Benevento, quotato 5,40.

Benevento-Latina sarà visibile solamente sui canali di Sky Sport che trasmette in esclusiva tutto il campionato di Serie B: diretta tv su Sky Calcio 3 (posizione numero 253 del decoder satellitare) a partire dalle ore 15.00 per la telecronaca integrale, all'interno del programma Diretta Gol in onda sul canale 206 (Sky Supercalcio) verranno proposte le fasi salienti assieme alle immagini provenienti da tutti gli altri campi in cui si gioca in contemporanea. Diretta streaming video su Sky Go, servizio disponibile su smartphone e tablet grazie all'apposita app scaricabile gratuitamente ma utilizzabile solamente dai clienti abbonati da almeno dodici mesi, oppure accessibile via PC tramite browser all'indirizzo skygo.sky.it.

