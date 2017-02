Brescia-Pisa/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA BRESCIA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 25^ GIORNATA) - Brescia-Pisa verrà diretta dall'arbitro Illuzzi; siamo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Rigamonti è fissato per le ore 15 di sabato 11 febbraio. Una sfida che mette di fronte due allenatori accumunati da un passato da calciatori vincente nelle fila del Milan che senza dubbio ne ha plasmato il dna.

Non c’è dubbio che nessuno dei due stia attraversando un periodo particolarmente felice da un punto di vista professionale. Il Brescia dopo un buon inizio di stagione si ritrova catapultato al 15esimo posto della graduatoria con 27 punti con una sola lunghezza da gestire sulla pericolosa zona play out e soprattutto è reduce da tre sconfitte di fila rimediate al cospetto del Perugia, del Frosinone e dell’Avellino. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Anche il Pisa è in grande difficoltà essendo 18esimo con 26 punti senza dimenticare che per il club toscano sono in arrivo dei possibili punti di penalizzazione per tutti i problemi societari sofferti in questa travagliata prima metà di stagione. Da un punto di vista prettamente statistico, il Brescia ha tutto sommato un rendimento accettabile davanti ai propri sostenitori con 20 punti conquistati con 1 sola sconfitta incassata peraltro nell’ultimo turno giocato al Rigamonti.

Il Pisa ha un rendimento esterno non eccezionale avendo ottenuto solo 7 punti frutto di altrettanti pareggi, 0 vittorie e 5 sconfitte. Tra l’altro la squadra toscana fa una enorme fatica nel trovare la via della rete avendone realizzato solo 3 gol lontano dai propri tifosi a fronte di 9 subiti. Nel girone di andata il Pisa davanti al proprio pubblico ha piegato il Brescia con il punteggio di 1-0 con gol Eusepi. L’ultima al Rigamonti è del mese di agosto 2016 nell’ambito della Coppa Italia con vittoria degli uomini di Gattuso per 2-0 con reti di Mannini e Verna.

Cristian Brocchi sembra orientato a confermare davanti al portiere Arcari una difesa a 3 nonostante i tantissimi gol incassati nelle ultime giornate. In particolare il pacchetto arretrato sarà diretto da Blanchard con Calabresi sul centrosinistra e Fontanesi dall’altro lato. Centrocampo a cinque molto folto per rendere possibile l’utilizzo di entrambi gli attaccanti centrali Bonazzoli e Caracciolo che peraltro hanno trovato la via della rete nella gara persa lo scorso sabato sul campo del Perugia per 3-2. Il sacrificato potrebbe essere Stefano Mauri con l’ex laziale che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Dall’Oglio che si andrebbe a sistemare sulla corsia mancina. Dall’altro lato Untersee mentre nel mezzo ci saranno Ndoj in luogo di Bisoli come perno centrale, Martinelli e Prce.

Nel Pisa si conferma il 4-3-3 che ha offerto buone risposte nella gara pareggiata in casa con il Virtus Entella. Ujkani in porta mentre in difesa ci sono da valutare le condizioni fisiche di Del Fabro. Nel caso non dovesse farcela è pronto Crescenzi. Al suo fianco nel centro della difesa ci sarà Landre con Mannini ormai titolare del ruolo di terzino destro e Golubovic dall’altro lato. In mediana Di Tacchio continua ad essere il play, Angiulli sulla destra mentre al posto dello squalificato Verna dovrebbe trovare spazio Cani. In avanti, Gattuso sembra essere rimasto contento dell’apporto di Masucci confermato sulla destra, Manaj punta centrale e Gatto sulla sinistra seppure in ballottaggio con Peralta.

Come tutte le case giocate dal Pisa, anche questa sarà molto tattica e caratterizzata da una spasmodica attenzione in fase di non possesso palla. Il Brescia è invece squadra più propositiva per cui potrebbe pagare questo atteggiamento favorendo la tattica dei toscani. Tuttavia va rimarcata la cronica difficoltà da parte del Pisa nel trovare la via delle rete.

Le quote delle principali compagnie di scommesse tra cui la Snai, raccontano di un Brescia che nonostante tutto parte favorita. Infatti la vittoria dei padroni di casa è stata fissata a 2,40 contro il 3,40 del successo del Pisa che tuttavia non è ritenuto altamente improbabile. Il risultato di parità galleggia sul 2,90. Manco a dirlo in ragione dell’atteggiamento tattico del Pisa, ci si attendono pochi gol con l’evento Under 2,5 a 1,50 e l’Over 2,5 che sale a 2,40.

Brescia-Pisa sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 8 e, in assenza di un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

