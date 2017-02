Casertana-Vibonese / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro gir. C, oggi)

DIRETTA CASERTANA-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Casertana-Vibonese, diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, sarà una sfida di grande potenziale interesse e si gioca sabato 11 febbraio 2017 alle ore 18.30, classifica alla mano, nel programma della sesta giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Campani lanciatissimi, dopo un girone di ritorno vissuto non in maniera propriamente travolgente.

Giovane e assemblata con molte novità in estate, a cavallo di Natale la squadra allenata da Andrea Tedesco ha trovato pienamente la propria identità, ed ora sta stupendo tutti riuscendo a scalare la classifica, ad insediarsi in zona play off e a rendersi protagonista di una importante serie positiva, con quattro vittorie ed un solo pareggio nelle ultime cinque partite disputate. L'ultima importantissima, poiché ottenuta contro la capolista Lecce in casa, che proprio a causa di questo ko è stata costretta a cedere il passo al Foggia in vetta.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (25^ GIORNATA)

Decisivo il gol di Ciotola per una Casertana che è riuscita a mantenere il vantaggio di misura nonostante tutto il secondo tempo giocato in dieci per l'espulsione di Giorno. La Vibonese ha invece ottenuto il primo punto della gestione Campilongo, riuscendo a bloccare sul pari in casa il Cosenza nel derby calabrese. La formazione di Vibo Valentia resta ultima in classifica, ma ad una sola lunghezza di distanza dal Melfi penultimo, con le speranze di evitare la retrocessione diretta che restano intatte.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni: Ginestra sarà confermato a difesa della porta, con De Marco e Magnino al centro della difesa (come detto mancherà Giorno per squalifica) mentre Finizio a destra e il croato Rajcic a sinistra completeranno la linea a quattro. A centrocampo l'uruguaiano Ramos, D'Alterio e Carriero saranno titolari alle spalle del tridente offensivo, guidato dall'argentino Corado, da Ciotola e da Rainone. Risponderà la Vibonese con Stefano Russo tra i pali, Silvestri e Manzo al centro della difesa mentre Minarini sarà l'esterno laterale mancino della retroguardia, con Franchino impiegato sulla corsia opposta. Giuffrida, Viola e Torelli faranno muro a centrocampo alle spalle di Cogliati, trequartista di ruolo alle spalle del gambiano Sowe e Saraniti.

Modulo 4-3-3 per la Casertana di Andrea Tedesco, 4-3-1-2 per la Vibonese di Campilongo. Se i campani dovessero proseguire nell'aver trovato il giusto passo e soprattuto dovessero continuare a produrre la continuità vista nelle ultime partite, potrebbero diventare improvvisamente protagonisti in quei play off che fino a poche settimane fa sembravano addirittura difficili da raggiungere.

I calabresi invece hanno ottenuto solo due punti nelle ultime dieci partite disputate in campionato e soprattutto non vincono dalla trasferta di Monopoli del 13 novembre scorso. Una situazione particolarmente difficile che Campilongo sta provando a sovvertire, con la squadra che nel match contro i pugliesi è riuscita finalmente a sbloccarsi in attacco, visto che nelle precedenti nove partite disputate era riuscita a realizzare appena una rete.

La Casertana è dunque una delle squadre più in forma del campionato di Lega Pro ed i bookmaker ne prendono atto quotando 1.53 con William Hill il successo interno, mentre Paddy Power propone a 3.50 l'eventuale pareggio e Betclic a 6.50 il successo esterno dei calabresi. Casertana-Vibonese, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 18.30, sarà uno dei match trasmessi in diretta streaming video dal sito sportube.tv per gli abbonati interessati a seguire in diretta, dopo aver sottoscritto una delle formule di abbonamento, tutte le sfide del campionato di Lega Pro.

