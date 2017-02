Cesena-Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA CESENA-BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 25^ GIORNATA) - Cesena-Bari verrà diretta dall'arbitro Minelli; siamo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Manuzzi è fissato per le ore 15.00 di sabato 11 febbraio. Una gara che mette in palio tre punti molto importanti sia per l’economia della stagione dei romagnoli che per quella dei pugliesi. Il Cesena dopo lo splendido successo esterno, il primo di questa annata, sul campo del Carpi con il punteggio di 2-1 prova a dare continuità al proprio momento positivo per distaccarsi completamente dalla zona a rischio. In questo momento la classifica vede il Cesena al 14esimo posto con 27 punti alla pari di Brescia e Vicenza e con 1 solo punto di vantaggio sulla zona a rischio. Anche il Bari è reduce da una buona vittoria per 2-1 ottenuta sul Vicenza al San Nicola grazie alla quale si mantiene vicinissimo alla zona Play Off: è nono con 33 punti ad una sola lunghezza dalla coppia Entella–Spezia.

Analizzando il cammino interno del Cesena esso è senza dubbio molto positivo soprattutto se si prendono in considerazione le ultime cinque uscite al Manuzzi nel corso delle quali ha raccolto 4 successi ed 1 pareggio. Il Bari dal proprio canto ha delle oggettive difficoltà nell’esprimersi lontano dai propri sostenitori con soli 8 punti ottenuti, soli 5 gol realizzati ed un solo successo ottenuto a fronte di 5 pareggi ed altrettante sconfitte.

Nella gara del girone d’andata al San Nicola ha avuto la meglio il Bari per 2-1 con doppietta di Maniero (una su calcio di rigore) mentre per i romagnoli ha timbrato il cartellino Di Roberto. Da segnalare che nell’ultima sfida giocata al Manuzzi nel novembre del 2015 si è imposto sempre il Bari con un secco 2-0 a firma di De Luca e sempre Maniero che un po’ la bestia nera del Cesena.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Camplone sembra aver trovato le certezze di cui è alla ricerca del campionato con la difesa a tre per cui davanti al portiere Agliardi dovrebbero esserci Rigione nel mezzo, Perticone sul lato destro e quindi Ligi. In mediana sicuro del posto è il solito Kone che riesce a dare qualità e quantità mentre potrebbero rifiatare sia Schiavone per lasciare spazio Vitale e sia Garritano permettendo a Crimi di trovare qualche minuto in più. In questo centrocampo a cinque dovrebbero esserci Renzetti sulla sinistra con l’obbligo di assicurare in maniera efficace le due fasi e dall’altro lato Balzano che peraltro nella vittoria di Carpi ha realizzato un gol molto pesante. In avanti c’è da scegliere il partner di Cocco che sembra essere in un buon momento con il fantasista Ciano in leggero vantaggio su Rodriguez.

La risposta del Bari sarà affidata ad uno schieramento basato sul 4-3-3 con Micai tra i pali ed una linea composta da destra verso sinistra da Sabelli, Capradossi, l’ex Empoli Tonucci e Morleo. A centrocampo potrebbe giocare Furlan sul centrosinistra, Basha nel mezzo mentre sul centrodestra c’è il ballottaggio tra Salzano e Fedele. Nel tridente Colantuono cerca anche un certo equilibrio tattico per cui Parigini a sinistra, il neo arrivato Floro Flores peraltro già decisivo nella gara contro il Vicenza e Franco Brienza. Tuttavia non è da escludere che in luogo di Parigini ci possa essere l’utilizzo dal primo minuto di Galano.

Il Bari è ancora alla ricerca del miglior equilibrio soprattutto per quanto riguarda le gare lontano dai propri sostenitori. In particolare la squadra pugliese ha lamentato una scarsa efficacia sotto porta. Il Cesena dal proprio canto è in crescita e potrebbe avere la meglio soffocando il gioco dei pugliesi nel mezzo del campo per poi colpire con le sue due punte che in questo momento sembrano essere nel punto di picco stagionale. Analizzando le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse ed in particolare della Snai i favori del pronostico sono ad appannaggio del Cesena la cui vittoria sembra più probabile e pagata 2,20 contro un pareggio dato a 3,10 ed un successo esterno del Bari che sale fino al 3,60. Non c’è una netta differenziazione in ottica gol tra l’evento Under 2,5 che rimane il più probabile e pagato 1,67 e l’Over 2,5 pagato 3,60.

Cesena-Bari sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 4 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

