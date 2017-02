Diretta / Busto Arsizio-Bergamo: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley femminile 15^ giornata Serie A1 2017, oggi)

DIRETTA UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO-FOPPAPEDRETTI BERGAMO: IFNO STREAMING VIDEO E TV, ORARO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY FEMMINILE, 16^ GIORNATA, SERIE A1, OGGI 11 FEBBRAIO 2017)- Busto Arsizio-Bergamo, diretta dagli arbitri Bassan e Cappello, è la partita di volley femminile in programma per oggi 11 febbraio 2017 alle ore 20.30 al Pala Yamamay, valida per la 16^ giornata del campionato di serie A1. Le farfalle di Mencarelli si trovani in un momento di evidente difficoltà, testimoniato dalla sorprendente sconfitta riportata nel match con il Club Italia Crai, un 3-1 siglato in particolare dalla grande giornata di Paola Egonu, capace di mettere a referto ben 39 punti da sola, senza mai trovare opposizione dal muro delle bustocche. Da parte dell'Unet l'unica a dare segnali positivi è stata Valentina Diouf, i cui 21 punti non sono però bastati ad evitare quella che i tifosi hanno giudicato una vera e propria disfatta.

La sfida di oggi tra Busto Arsizio e Bergamo si annuncia davvero pesante per Mencarelli, principale accusato della grande crisi che sta affrontando la formazione biancorossa: le accuse a carico del tecnico sono di continuare a riproporre ricette che hanno dimostrato di non dare frutti. Con la sconfitta contro il club federale, la posizione delle ragazze varesine inizia a traballare non poco, obbligandole a lottare per non vedersi preclusa la strada di quei play off considerati un traguardo obbligato all'inizio della stagione. La partita con la Foppapedretti Bergamo si presenta però estremamente complicata, considerato non solo il blasone, ma anche la forza delle avversarie.

Le ragazze orobiche vantano un roster che ne giustifica anche quest'anno le evidenti ambizioni e in cui primeggiano alcune vecchie conoscenze dell'epoca d'oro del nostro volley femminile, a partire dall'alzatrice Eleonora Lo Bianco e dal libero Paola Cardullo. Entrambe hanno vinto il titolo mondiale con la nazionale azzurra nel 2002, in Germania e collezionato centinaia di gare con la massima rappresentativa italiana e ora si trovano nella fase conclusiva di una straordinaria carriera. Oltre a loro vanno però ricordate una giovane rampante come la schiacciatrice Myriam Silla, l'altra schiacciatrice Alessai Gennari, entrambe nel giro della nazionale, le centrali Martina Guiggi e Paola Paggi, anche loro a lungo azzurre, oltre a quella della nazionale serba Mina Popovic.

Nell'ultima gara disputata Bergamo ha regolato al tie break la Liu Jo Nordmeccanica Modena per 3-2, in una sfida che ha visto proprio le centrali Popovic e Guiggi sugli scudi, con 39 punti complessivi. Oltre a loro da evidenziare la buona prova di Laura Partenio, a sua volta autrice di 15 punti, della Sylla (14) e della Gennari (13), in una prova corale che alla fine ha piegato le emiliane consentendo a Lo Bianco e compagne di rafforzare decisamente il proprio quarto posto. La gara in programma al PalaYamamay di Busto Arsizio si preannuncia come una vera e propria battaglia, proprio per il precario momento vissuto dalle padrone di casa. Una nuova battuta di arresto potrebbe infatti sfociare in una crisi tecnica dalle conseguenze realmente incalcolabili e mettere a serio rischio il resto della stagione.

La chiave della gara sembra essere proprio nella differente condizione mentale delle due squadre. Se la partita dovesse iniziare male per la Diouf e compagne, potrebbe diventare molto complicato risalire la corrente, soprattutto considerata la grande esperienza delle bergamasche. In tal senso un ruolo importantissimo potrebbe essere ricoperto proprio da Eleonora Lo Bianco, che con la sua classe è senz'altro in grado di individuare i punti deboli delle farfalle e chiamare le compagne a colpirli. Non sarebbe comunque sorprendente un arrivo in volata, al tie break, al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Ricordiamo infine che il match tra Busto Arsizio e Bergamo sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che assicurata la trasmissione del match di volley femminile sul proprio canale Raisport 1, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi altresì confermata anche la diretta video streaming dell’incontro tramite il servizio gratuito raiplya.it, ma consigliamo di consultare anche il sito della lega (www.legavolleyfemminile.it) epr rimanete aggiornati su risultato e tabellino delle statistiche.

