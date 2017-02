Diretta/ Italia-Irlanda rugby info streaming video e tv, risultato live e cronaca (DMax Sei Nazioni 2017, oggi 11 febbraio)

DIRETTA ITALIA-IRLANDA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA DELLA PARTITA (DMAX SEI NAZIONI 2017, SECONDA GIORNATA OGGI SABATO 11 FEBBRAIO) – Italia-Irlanda, diretta dall'arbitro neozelandese Glen Jackson, è una partita valida per la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 15.25 di oggi, sabato 11 febbraio, naturalmente presso lo stadio Olimpico di Roma, da qualche anno casa del rugby italiano per il Sei Nazioni. Le due squadre sono reduci entrambi da una sconfitta, quella degli azzurri contro il Galles dopo essere scesi in campo con il giusto piglio contro la corazzata, ma infine battuti con un punteggio pesante dai “Dragoni", anche a causa della tanta indisciplina dei propri giocatori, più amara ancora tuttavia la sconfitta degli irlandesi che si sono arresi contro i cugini scozzesi, pur avendo conquistato un punto di bonus per la sconfitta di misura in virtù del nuovo regolamento.

Sotto il punto di vista delle formazione ci sarà una rotazione più marcata per gli italiani, il tecnico O’Shea oltre a sfruttare la grande grinta di alcuni giocatori rimasti in panca all’esordio, avrà anche a disposizione anche Van Schalkwyk e Favaro al rientro dai loro infortuni, i due entreranno in campo nei "quindici" titolari rispettivamente in terza e seconda linea, nel XV anche Esposito che con la sua velocità all’ala potrebbe mettere in difficoltà gli irlandesi, maglia da titolare anche per Ghiraldini che prenderà nuovamente posto al centro della mischia. Il tecnico dopo la caduta soprattutto mentale dell’ultima fase di gioco contro i gallesi è stato molto chiaro, e ha sottolineato che i suoi giocatori dovranno stare concentrati per tutti gli 80 minuti, e soprattutto fare attenzione a non cadere in "quell’indisciplina di gioco" che tanto male ha fatto. Fascia di capitano affidata ancora Parisse, in virtù della sua grande statura sportiva, nonché delle sue 123 partite giocate in azzurro.

Gli irlandesi da parte loro invece operano solamente due sostituzioni relativamente alla formazione che ha perso all’esordio, in campo tra i quindici Healy che prenderà il posto del compagno di club McGrath, e Ryan che conquista la maglia numero 4 di Henderson. Conferma per Ringrose che nonostante le sue 3 presenze ha fatto benissimo contro la Scozia. Fascia di capitano ancora a Best a fronte delle sue 101 presenze. Chiara l’indicazione dettata dai cambi, con il coach italiano che vuole più "profondità di gioco", e quello irlandese che comunque tende a ripetere la prestazione d’esordio, prestazione sicuramente nobilitata dalla rimonta che gli irlandesi erano riusciti ad effettuare, ma macchiata dalla sconfitta apparsa alquanta meritata e riconosciuta dallo stesso allenatore.

Favori del pronostico tutti dalla parte degli ospiti, la quota della SNAI, una delle maggiori agenzie di scommesse, è infatti superiore a 10 volte la scommessa giocata relativamente alla vittoria degli azzurri, poco sopra la parità invece la vittoria degli irlandesi. I bookmaker oltre che sull’esordio delle due squadre, si basano sulla "storicità" del match, un match che ha visto trionfare 11 volte su 12 partite gli Irlandesi.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Italia-Irlanda sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Per la partita dell'Italia, l'appuntamento sarà con la telecronaca e il commento tecnico di Antonio Raimondi e Vittorio Munari e i contributi da bordo campo dell'inviato Francesco Bissolotti, che sono i volti di questa emittente che punta molto sul rugby, con in aggiunta alle partite live anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

D Max in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche tramite la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana, ma anche quelli ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che in italiano è @RBSSei.