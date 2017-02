Diretta/ Italia-Slovacchia Fed Cup 2017, Schiavone-Cepelova, Errani-Sramkova: streaming video SuperTennis, orario delle partite (1^ giornata, oggi)

DIRETTA ITALIA-SLOVACCHIA, FED CUP 2017 STREAMING VIDEO SUPERTENNIS, ORARIO DELLE PARTITE (1^ GIORNATA, OGGI 11 FEBBRAIO) - Italia-Slovacchia, con inizio alle ore 15 di sabato 11 febbraio, è la sfida di Fed Cup 2017 per il World Group II: appuntamento al PalaGalassi di Forlì tra oggi e domani. Diciamo subito che giocare nel Secondo Gruppo Mondiale significa due cose: la prima, sicuramente l’Italia del tennis femminile non metterà le mani sul trofeo a fine anno; la seconda, vincere questo match non porta direttamente al piano di sopra (e dunque al ritorno nel Gruppo Mondiale) ma prima bisognerà eventualmente superare il playoff.

La formula è leggermente diversa rispetto alla Coppa Davis maschile: si gareggia in due soli giorni, sabato e domenica. Oggi dunque i primi due singolari, domani invece ci saranno le altre due partite più l'eventuale doppio di spareggio. Il sorteggio effettuato ieri ha decretato che i due singolari di oggi saranno Schiavone-Cepelova come prima partita ed Errani-Sramkova a seguire.

Il destino dell’Italia è stato segnato lo scorso anno: dopo aver perso nettamente il quarto di finale contro la Francia, le azzurre sono state sorteggiate contro la Spagna. La quale si è presentata con Garbine Muguruza, spegnendo le possibilità nostrane di tornare subito in “Serie A”: dunque ora giochiamo per tornare al livello che ci compete. Siamo favorite, ma non si può abbassare la guardia: l’esordio di Tathiana Garbin come capitano (sostituisce Corrado Barazzutti, che si dedica esclusivamente alla Coppa Davis) non sarà semplicissimo.

L’Italia si presenta a Forlì con una formazione tutta da scoprire: Sara Errani è la nostra giocatrice di punta, ma oggi è numero 49 del ranking Wta e, reduce dall’eliminazione al secondo turno degli Australian Open, non è più quella tennista che stava regolarmente in Top Ten e metteva paura a tutti. Idem per Francesca Schiavone, all’ultima stagione della sua carriera: tornata nelle prime 100, la Leonessa in Fed Cup rimane uno straordinario fattore ma è chiaro che contro avversarie veloci e fisiche ormai fatica.

Le altre due sono sostanzialmente riserve: la neo-ventunenne Jasmine Paolini e la ventitreenne Martina Trevisan, oltre le 200 al mondo. La Slovacchia è una squadra giovane, formata da giocatrici che oggi restano fuori dalla Top 100 ma hanno avuto ottimi momenti: sia Jana Cepelova che Anna Schmiedlova hanno conosciuto ben altre posizioni nel ranking, Rebecca Sramkova (20 anni) è il nuovo che avanza e potrebbe essere a sorpresa la seconda singolarista.

Poi c’è Daniela Hantuchova: giocatrice 7 titoli WTA e una semifinale Slam, la trentatreenne è stata anche numero 5 della classifica mondiale e la sua esperienza potrebbe essere utile soprattutto nel doppio, dove ha ottenuto 9 trofei giocando tre finali nei Major. Il fattore campo è dalla nostra, e globalmente Errani e Schiavone sembrano avere qualcosa in più delle nostre avversarie; tuttavia, attenzione a sottovalutare la Slovacchia che ha più di una cartuccia da giocarsi in questo match.

Ricordiamo che la diretta tv della sfida Italia-Slovacchia di Fed Cup 2017 è mandata in onda da SuperTennis, la web-tv tematica che trovate al canale 64 del digitale terrestre o sul 224 della piattaforma satellitare di Sky; è disponibile anche il servizio di diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv, mentre non vanno dimenticati i profili ufficiali messi a disposizione dalla Fed Cup, su Facebook (facebook.com/fedcup) e Twitter (@fedcup). (Claudio Franceschini)

