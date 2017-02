EUGENIE BOUCHARD / Twitter, video: scommessa persa, la tennista esce con un follower di Twitter sconosciuto...

EUGENIE BOUCHARD, TWITTER: LA TENNISTA USCIRÀ CON UNO DEI SUOI FAN DOPO AVER PERSO UNA SCOMMESSA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Eugenie Bouchard è una delle atlete più desiderate di tutti i tempi per la sua bellezza e la sua eleganza. Canadese classe 1994 si è fatta notare sia per il suo talento sul rettangolo di gioco, ma anche per due occhi glaciali e un fisico da top model. C'è però un tifoso che avrà la fortuna di uscire con lei dopo che questa ha perso una scommessa. La nota tennista di Montreal infatti aveva scommesso su Twitter che se i Patriots avessero vinto la finale del Super Bowl sarebbe uscita con uno dei suoi fan. I Patriots sono riusciti nell'impresa e ora Eugenie Bouchard dovrà mantenere la promessa con il tifoso prescelto che sarà sicuramente invidiato da tutti gli altri. Sicuramente ora i paparazzi faranno di tutto per riprendere l'uscita, magari a cena dove il fan avrà la possibilità di chiedere tutte le sue curiosità a una splendida ragazza e anche allo stesso tempo a una grande atleta. La tennista aveva ribadito la scommessa prima dellla finale in questione alla rete sportiva Tsn. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INTERVISTA A EUGENIE BOUCHARD

EUGENIE BOUCHARD, TWITTER: LA TENNISTA USCIRÀ CON UNO DEI SUOI FAN DOPO AVER PERSO UNA SCOMMESSA. LA CARRIERA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Si torna a parlare della tennista canadese Eugenie Bouchard che a margine di una sconfitta persa sul Super Bowl dovrà uscire con uno dei suoi fan. Nata a Montreal il 25 febbraio 1994 nella carriera ha raggiunto già numerosi traguardi importanti nonostante la giovane età. Ha raccolto infatti un titolo WTA e sei ITF. Nel 2014 ha raggiunto l'apice della sua carriera raggiungendo il quinto posto nel ranking mondiale, ma negli ultimi anni in seguito anche a qualche problema fisico è scivolata al quarantaseiesimo. E' stata nella storia del tennis la seconda canadese ad arrivare in una semifinale in un Grande Slam. Accadde agli Australian Open del 2014 dopo aver superatoAna Ivanovic nel turno precedente. Nello stesso anno si è poi superata raggiungendo la finale di Wimbledon e diventando quindi la prima canadese della storia a raggiungere la finale di un Grande Slam. Staremo a vedere quanti altri successi porterà a casa visto che ricordiamo compirà tra pochi giorni appena ventitrè anni.

© Riproduzione Riservata.