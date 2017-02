Entella-Spal / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA ENTELLA-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - Virtus Entella-Spal, diretta dall'arbitro Francesco Paolo Saia della sezione di Palermo sarà il primo posticipo della venticinquesima giornata di Serie B 2016-2017 in programma sabato 11 febbraio alle ore 18.00. La partita si terrà presso lo Stadio Comunale di Chiavari, dove finora la formazione allenata da Roberto Breda ha ottenuto venticinque punti in undici gare interne con sette vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta, assieme al Benevento l'Entella è l'unica squadra del torneo cadetto ad aver dunque mantenuto la propria imbattibilità tra le mura amiche.

Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto per i play-off: la squadra ligure si trova infatti al settimo posto a quota trentaquattro punti, mentre quella ferrarese veleggia intorno alla terza posizione. Il ruolino di marcia dell'Entella nelle ultime cinque partite è di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, mentre la Spal ha ottenuto un punto in più rispetto a quella che andrà ad affrontare a Chiavari.

A inizio stagione in ben pochi avrebbero pronosticato la formazione di Semplici così in alto in classifica, eppure la neo-promossa è tra le squadre che esprime il più bel gioco di tutta la Serie B, e se si trova così davanti non è affatto per puro caso.

La società ha saputo muoversi benissimo sul mercato rinforzando notevolmente la rosa che in questa maniera non ha minimamente avvertito il salto di categoria, e nella sessione invernale ne ha approfittato per effettuare ulteriori movimenti in entrata (e ovviamente anche in uscita con le partenze di Beghetto e Branduani) assicurandosi le prestazioni di Sergio Floccari (classe 1981), che da qualche anno non riesce più a esprimersi ad alti nella massima categoria e ha deciso di tornare in B per giocare con più regolarità mettendo tutta la sua esperienza al servizio della squadra.

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le scelte che adotteranno i due mister. Virtus Entella e Spal sono due squadre che hanno caratteristiche simili tra loro, perciò sia Breda che Semplici adotteranno lo stesso modulo, cioè un 3-5-2. I padroni di casa scenderanno in campo con Iacobucci (che ha finito di scontare la squalifica) dietro alla linea difensiva a tre composta dai centrali Ceccarelli, Benedetti e Pellizzer, nel centrocampo a cinque i terzini Belli e Baraye assisteranno Troiano, Palermo e Moscati; davanti confermata la coppia d'attacco Caputo-Catellani con il vice-capocannoniere della Serie B che può contare su un partner molto affidabile, che ha già ampiamente dimostrato il proprio valore con la maglia dello Spezia.

Per quanto riguarda la squadra ospite tra i pali ci sarà Meret che è diventato il nuovo portiere titolare da quando Branduani se ne è andato via; Cremonesi, Giani e Bonifazi sono i candidati più papabili per una maglia da titolare al centro della difesa, dietro al robusto centrocampo a cinque dove sulle corsie esterne troveremo Costa e Lazzari che affiancheranno Arini, Schiattarella e Castagnetti; Antenucci e Floccari le due punte con Finotto e Zigoni che scalpiteranno dalla panchina per poter disputare almeno uno spezzone di partita e rendersi utili alla causa.

Per le agenzie di scommesse on-line non c'è una squadra favorita tra Entella e Spal, quote molto prudenti per questa gara: su Bwin l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,55 mentre su PaddyPower in caso di X si vince una cifra pari a 3,10 volte la giocata; Unibet offre una quota di 3,15 per il 2 degli ospiti. Secondo i bookmaker non sarà una partita dove si segnerà una raffica di gol, di conseguenza su Bet365 la quota dell'Over (2,08) è più alta rispetto a quella dell'Under (1,73).

Virtus Entella-Spal sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, la casa della Serie B con la messa in onda di tutte le partite di regular season, play-off e play-out. Appuntamento su Sky Calcio 1 (canale 251 della piattaforma satellitare in alta definizione) per la diretta tv, il collegamento inizierà a ridosso del calcio d'inizio programmato per le ore 15.00. La diretta streaming video è disponibile su skygo.sky.it, indirizzo web raggiungibile tramite browser su PC, mentre su dispositivi mobili come smartphone e tablet, invece, i clienti abbonati da almeno un anno hanno la possibilità di scaricare l'app Sky Go utilizzabile gratuitamente senza costi aggiuntivi nella versione base.

