Fiorentina-Udinese/ Diretta streaming video e tv: come guardare la partita?

DIRETTA FIORENTINA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME GUARDARE LA PARTITA? - La diretta streaming video Fiorentina Udinese sarà disponibile sia sui canali della pay tv del satellite Sky che su quelli della pay tv del digitale terrestre Mediaset Premium. Nel primo caso serve l’applicazione Sky Go, nel secondo invece Premium Play; l’appuntamento con la diretta tv sarà su Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1 (canali numero 201, 106, 206 e 251, tutti disponibili anche in HD), oppure su Premium Sport e Premium Sport HD (numero 370 e 380). Andrea Marinozzi sarà il telecronista Sky, accompagnato dal commento tecnico da parte di Giancarlo Marocchi, con interventi da bordo campo e interviste affidate a Angelo Mangiante e Vanessa Leonardi; su Premium invece il telecronista sarà Fabrizio Ferrero con al suo fianco Nando Orsi per il commento tecnico. Gli inviati a bordo campo e per le interviste saranno Simone Cerrano e Cristiano Puccetti. In entrambi i casi sarà ampio il pre-partita: sul satellite ecco dalle ore 20.00 Sky Calcio Live, condotto da Marco Cattaneo; per Premium invece già dalle ore 19.30 con Serie A Live condotto da Mikaela Calcagno.

DIRETTA FIORENTINA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME GUARDARE LA PARTITA? E’ una partita davvero delicata per la Fiorentina, praticamente obbligata a vincere se non vuole rischiare di scivolare verso la mediocrità di chi vede allontanarsi la lotta per un posto nelle Coppe della prossima stagione, almeno l’Europa League alla quale la Fiorentina era “abbonata” negli ultimi anni. La partita di questa sera è da vincere anche perché di fronte c’è un’Udinese che non ha già più niente da chiedere al campionato, effetto perverso di una eccessiva differenza di valore fra le prime e le ultime. I friulani naturalmente vorranno fare bella figura, ma le motivazioni unite al tasso tecnico dovrebbero fare la differenza a favore delal Fiorentina. Almeno sulla carta…

