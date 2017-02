Fiorentina-Udinese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 24^ giornata)

DIRETTA FIORENTINA-UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 24^ GIORNATA) - Fiorentina-Udinese, diretta dall'arbitro Mariani, si gioca alle ore 20.45 di sabato 11 febbraio allo stadio Artemio Franchi come anticipo per la 24^ giornata del campionato di Serie A. E’ una Fiorentina che ha molto da farsi perdonare dai suoi tifosi quella che affronta l’Udinese. I viola infatti arrivano da una gara nettamente persa a Roma contro i giallorossi di Spalletti, nel posticipo di martedì scorso. Il risultato finale di 4-0 inquadra benissimo l’andamento della gara che la Fiorentina ha giocato in pratica solo nei primi 20 minuti. L’Udinese di Del Neri arriva invece da uno 0–0 un po’ scialbo, maturato sul campo del Chievo, che ha consentito però ai friulani di fare un altro piccolo passo in avanti dopo il successo casalingo contro il Milan.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI FIORENTINA-UDINESE: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Alla vigilia della gara la classifica della Fiorentina parla di 37 punti con una differenza di 5 dalle posizioni che valgono per la prossima Europa League, quello che era l’obiettivo della società ad inizio stagione. Per quanto riguarda invece l’Udinese, 11esimo posto con 29 punti, alla pari proprio con il Chievo, e tranquilla posizione di centro classifica. Nella gara di andata tra queste due formazioni, disputata allo stadio Friuli, il risultato fu di parità: 2–2 con la formazione friulana, allora allenata da Iachini, capace di andare due volte in vantaggio, prima con Zapata e poi con Danilo, ed i viola due volte al pareggio, prima con Babacar e poi con Bernardeschi.

A Roma la Fiorentina ha giocato alla pari con i giallorossi solo per i primi 20 minuti, poi è stato un monologo della formazione di Spalletti, che in questa gara ha dimostrato tutta la sua superiorità attuale e si è anche vendicata della sconfitta subita nella gara di andata. Per la Roma hanno segnato Dzeko, che ha concretizzato una doppietta, oltre a Fazio e Nainggolan; per la Fiorentina troppo pesante l’assenza di Kalinic, che Babacar non è riuscito a sostituire al meglio, ed anche la difesa ha mostrato diversi limiti, mentre a centrocampo il duello tra le coppie Strootman–De Rossi e Badelj–Vecino, è stato vinto da quella giallorossa. L’inizio della gara è stato abbastanza lento da parte di entrambe le formazioni, con la Roma che ha voluto studiare al meglio la situazione, prima di affondare i suoi colpi, e da parte della Fiorentina si sono viste alcune buone azioni della coppia Chiesa-Bernardeschi, poi una invenzione di De Rossi dopo 39 minuti mette in azione Dzeko, che sfrutta anche un errore della difesa viola nell’applicazione del fuorigioco per battere Tatarusanu, tornato ad occupare la posizione di portiere titolare.

Nella ripresa ritmo blando fino al 13esimo, poi la rete di testa di Fazio mette in pratica la parola fine alla gara perché di fatto la Fiorentina si scioglie e sembra accettare passivamente la superiorità degli avversari. Anche l’Inserimento di Ilicic, operato da Paulo Sousa nella speranza di spostare in avanti il baricentro della squadra non sortisce effetti e per la Roma è facile andare ancora due colte a rete, ancora con Dzeko, che così diventa il nuovo capocannoniere, e con il belga Nainggolan. Per una Fiorentina che dichiara di puntare ancora all’Europa una prestazione nettamente insufficiente.

Al Bentegodi tra Chievo ed Udinese alla fine ha vinto la noia. Un pareggio a reti inviolate con le due formazioni che non hanno creato chiare occasioni da rete, limitandosi a controllare l’avversario. Entrambe naturalmente non hanno problemi di classifica e questo porta alla scelta di farsi meno male possibile. L’Udinese ha tentato maggiormente di imporre il suo gioco nel primo tempo, ma senza scoprirsi, mentre il Chievo ha tentato delle ripartenze, che però non hanno avuto efficacia, Nell’Udinese tra i pochi che meritano la sufficienza, Birsa, Jankto e Fofana. Il Chievo sembra approcciare la ripresa con una maggiore dose di grinta, ma dura poco e la gara si spegne con l’Udinese che ha una occasione con Adnan alla mezzora, che però viene parata da Sorrentino. Per il resto solo una lunga attesa del fischio finale dell’arbitro.

Nella Fiorentina per la partita con i bianconeri friulani l’incognita più grande riguarda la presenza di Kalinic; il centravanti croato, che non era disponibile a Roma, potrebbe tornare in campo, anche se la decisione di Paulo Sousa avverrà solo all’ultimo minuto. Il tecnico viola vorrebbe poter schierare anche Saponara, arrivato dall’Empoli negli ultimi giorni di mercato, ed anche lui indisponibile all’Olimpico. Per il resto, solito schema 3-4-2-1 nel quale dovrebbe rientrare dall’inizio Gonzalo Rodriguez, e sono confermati nell’undici titolare i due giovani Bernardeschi e Chiesa. Per Del Neri a centrocampo ci sarà un ballottaggio tra Kums ed Halfredsson che sarà sciolto solo alla vigilia, mentre potrebbero non essere disponibili Faraoni e Gnokouri. Ballottaggio infine anche tra Widmer ed Angella.

Fiorentina-Udinese, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali 201, 206 e 251 (Sky Sport 1 HD, Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare. Sul digitale terrestre invece i canali di riferimento sono Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, mentre lo streaming sarà garantito tramite l’applicazione Premium Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI FIORENTINA-UDINESE: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A