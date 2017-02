Frosinone-Carpi / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA FROSINONE-CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - Frosinone-Carpi, diretta dall'arbitro Nasca, rappresenta sicuramente uno dei match più interessanti della venticinquesima giornata del campionato 2016-2017 di Serie B; teatro della sfida tra le due formazioni sarà lo stadio comunale Matusa, il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00 di sabato 11 febbraio 2017. La scorsa stagione questa partita valeva per la massima categoria, con Frosinone e Carpi (per la prima volta in A) impegnate nella lotta per non retrocedere, alla fine nessuna delle due riuscì a salvarsi e dovettero scendere di nuovo in purgatorio, da allora la società ciociara di proprietà dell'imprenditore Maurizio Stirpe si è subito attivata per creare tutti i presupposti per un ritorno in Serie A.

Attualmente i canarini occupano il secondo posto in classifica, a un solo punto di distanza dal Verona capolista e a +3 sulla Spal terza, nonostante qualche scivolone e un paio di vittorie gettate letteralmente al vento nei minuti finali, il Frosinone sta diventando una delle pretendenti più accreditate per la promozione diretta, e nella sessione invernale di mercato la squadra si è ulteriormente rinforzata con gli arrivi di Terranova dal Sassuolo e di Mokulu dall'Avellino.

Più problematico, invece, il campionato del Carpi che già a inizio stagione ha lasciato per strada qualche punto di troppo e dopo aver intrapreso una serie di risultati utili consecutivi che ha consentito alla squadra emiliana di tornare nelle parti alte della graduatoria, gli uomini di Castori hanno perso nuovamente contatto dalle prime ritrovandosi fuori dalla zona play-off, avendo raccolto appena 2 punti nelle ultime 5 gare. Se il Carpi vuole tornare a giocare nella massima categoria urge necessariamente un cambio di rotta e al più presto, altrimenti la seconda venuta in Serie A rischia di diventare una chimera.

Cerchiamo ora di capire quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto: il Frosinone di Marino potrebbe schierarsi sul terreno di gioco con 3-5-2 che si sta rivelando il modulo migliore per questa squadra. In porta tornerà Francesco Bardi che ha scontato la giornata di squalifica, si accomoderà in panchina il portiere di riserva Massimo Zappino che comunque nel derby contro il Latina ha fatto egregiamente il suo dovere; a meno si sorprese i tre centrali di difesa saranno Matteo Ciofani, Pryima e Ariaudo; a centrocampo Mazzotta e Fiamozzi si sistemeranno sulle fasce a supporto di Maiello, Soddimo e Sammarco che giocheranno in una posizione più accentrata; con il bomber Dionisi squalificato sarà quasi sicuramente Mokulu ad affiancare Daniel Ciofani in attacco.

Anche Castori potrebbe confermare il 3-5-2 con Belec oppure Colombi tra i pali, davanti all'estremo difensore dovrebbero trovare posto Poli, Romagnoli e Sabbione; a centrocampo Letizia e Struna sulle corsie esterne andranno ad affiancare Mbaye, Lollo e Pasciuti che sostituirà lo squalificato Bianco; la coppia d'attacco sarà formata, salvo ripensamenti, da Mbakogu e Lasagna.

Diamo adesso un'occhiata alle quote relative a Frosinone-Carpi, dalle quali si intuisce come la squadra di casa sia data leggermente per favorita rispetto a quella ospite: su WilliamHill l'1 della formazione di Marino è fissato a 2,00; Bet365 moltiplica di 3,20 volte la posta in palio per l'X mentre Bwin offre una quota di 4,20 per il 2 degli uomini di Castori. Per i bookmaker sarà una partita tattica dove entrambe le squadre saranno parecchio guardinghe, per questa ragione la quota dell'Under (1,63 su Unibet) è più bassa di quella per l'Over (2,30 su Bet365).

Frosinone-Carpi sarà visibile solamente sulle reti di Sky Sport, che com'è noto trasmette in esclusiva tutte le partite del campionato di Serie B: potrete seguire la diretta tv sul canale 252 della piattaforma satellitare, con l'ausilio dell'alta definizione, mentre la diretta streaming video sarà garantita come sempre da Sky Go, utilizzabile come app per smartphone e tablet oppure raggiungibile via web browser al seguente indirizzo: skygo.sky.it, e per seguire contemporaneamente tutte le altre gare (oltre a quella del Matusa) sarà possibile sintonizzarsi sul canale 206 dove verrà proposta la Diretta Gol. Sintesi e highlights in chiaro saranno appannaggio della Rai, durante la trasmissione "90° minuto" in onda sul secondo canale della televisione di Stato.

