Galles-Inghilterra/ Info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, Rugby Sei Nazioni 2017, oggi 11 febbraio)

DIRETTA GALLES-INGHILTERRA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX SEI NAZIONI 2017, SECONDA GIORNATA OGGI SABATO 11 FEBBRAIO) – Galles-Inghilterra, diretta dall'arbitro francese Jerome Garces, è una partita valida per la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 17.50 italiane (16.50 locali) presso il Millennium Stadium di Cardiff. Il match più atteso per i gallesi nel Sei Nazioni è arrivato. Entrambe le squadre arrivano dopo aver conquistato una vittoria nel primo turno, il Galles in trasferta all’Olimpico contro l’Italia e l’Inghilterra in casa, a Twickenham, contro la Francia. Tra queste due formazioni c’è inoltre la grande rivalità data dal fatto che l’Inghilterra è attualmente la squadra con il maggior numero di vittorie nella manifestazione, 25, seguita ad una sola lunghezza di distanza, 24, proprio dal Galles.

La formazione ospite si presentava al via di questa edizione del Sei Nazioni come favorita d’obbligo, provenendo dalla vittoria dello scorso anno, e con un’ottima serie di prestazioni da quando il posto di commissario tecnico è stato preso da Eddie Jones, che ha portato gli inglesi ad una serie di successi che fanno ben sperare in vista dei prossimi Mondiali giapponesi, che si svolgeranno tra due anni, e nei quali i "bianchi" vogliono essere i primi rivali della Nuova Zelanda. Oltre a questo la formazione di Eddie Jones puntava chiaramente al "back to back".

Anche il Galles dal canto suo si presentava a questa manifestazione con una squadra di alto livello, ma forse più come singoli che come gruppo, e soprattutto con l’handicap di non riuscire ancora a mantenere un rendimento costante durante una manifestazione da 5 partite come il VI Nazioni. Per i gallesi una defezione importante è quella di Warren Gatland, oltre ad altre di minore peso, ma sicuramente la squadra potrà recitare un ruolo di "outsider" importante nella manifestazione, e sicuramente lo scontro con l’Inghilterra, "rossi contro bianchi", rappresenta uno stimolo sempre vivo nelle teste e nei cuori dei giocatori gallesi. Per il Galles l’ultimo trionfo nella manifestazione risale al 2012.

Nella gara dell’Olimpico nella prima giornata il Galles ha stravinto il match, 33–7, dopo aver però sofferto l’Italia nella prima parte che è terminata con gli azzurri avanti per 7–3 con una meta di Gori, mentre i gallesi si erano fatti vivi solo con un calcio di punizione. Di tutt’altro tenore la ripresa, con il Galles a segno con tre mete trasformate e con una serie di calci piazzati, contro un’Italia che si è sfaldata di fronte alla maggiore fisicità ed astuzia degli avversari. Le mete gallesi sono state realizzate da Jonathan Davies, da Williams e da North. Tutte le trasformazioni ed i calci di punizioni sono state piazzate dall’estremo Halfpenny.

A Twickenham nello scontro con la Francia l’Inghilterra ha vinto con il punteggio di 19–16 una partita che si è rivelata più complicata di quanto sembrava alla vigilia. Il successo inglese è arrivato al 71esimo, con una meta di Te’o che era entrato in campo da pochi minuti, che ha ribaltato il risultato dopo che la Francia si era portata avanti con una meta di Slimani dopo un lungo confronto fatto solo di calci di punizione, e dopo un primo tempo che si era concluso in parità a quota 9. Nella Francia maggiore propensione al gioco alla mano, mentre l’Inghilterra ha mostrato la grande forza ed il peso del suo "pack" di avanti, che ha utilizzato al meglio anche nel finale, dopo aver conquistato il vantaggio, per controllare il ritorno dei francesi. Nell’azione della meta decisiva degli inglesi sono stati molto importanti anche altri due subentrati a gara in corso, Haskell e Nowell a conferma della bontà della scelta di Eddie Jones di avere un gruppo molto forte anche nelle "riserve" e non solo nei 15 titolari.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Galles-Inghilterra sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

© Riproduzione Riservata.