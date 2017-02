Juve Stabia-Fondi / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA JUVE STABIA-FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Juve Stabia-Fondi, diretta Alessandro Prontera della sezione di Bologna, si gioca sabato 11 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà il primo posticipo serale del sesto turno di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Le Vespe dopo aver lottato per tutto il girone d'andata per il primo posto in classifica stanno attraversando quella che è al momento la fase più difficile della loro stagione. La doppia trasferta siciliana è stata a dir poco deleteria per i campani, usciti sconfitti sia dal campo del Messina, sia da quello del Siracusa. Il risultato vede ora i gialloblu quarti in classifica a sei punti di distanza dalla capolista Foggia e a cinque dalla coppia delle seconde in classifica composta da Matera e Lecce. E le distanze potevano essere ancor più accentuate se lucani e salentini non fossero a loro volta caduti nell'ultimo turno di campionato.

L'opportunità della riscossa arriva in occasione di una partita casalinga non facile da gestire: l'Unicusano Fondi resta una delle realtà più solide del girone meridionale di Lega Pro, e la squadra di Pochesci ha ottenuto nella scorsa giornata di campionato il suo quarto risultato consecutivo, andando a battere in casa il Melfi e mantenendo l'ottavo posto in classifica a braccetto con l'Andria, in piena zona play off. La Virtus Francavilla quinta è lontana solo cinque lunghezze, e soprattutto i laziali hanno dimostrato di saper già mettere in crisi molte squadre d'alta classifica.

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: la Juve Stabia affronterà il match con Danilo Russo tra i pali, l'argentino Morero e Santacroce al centro della difesa, mentre Rosafio sarà impiegato in posizione di terzino destro e il francese Giron in posizione di terzino sinistro. Capodaglio, Mastalli e Salvi giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Lisi, Cutolo e Paponi (inutile la sua doppietta nella trasferta di Siracusa) saranno i titolari nel tridente offensivo.

L'Unicusano Fondi affronterà invece la trasferta campana con Coletta a difesa della porta, il danese Marino e Signorini difensori centrali, Galasso esterno destro di difesa e Squillace sulla corsia mancina. D'Angelo, De Martino e Varone giocheranno a centrocampo, a Giannone, Tiscione e Calderini saranno affidati i compiti offensivi nel tridente.

La Juve Stabia di Fontana non aveva mai perso finora due partite di fila nel corso di questa stagione. Le Vespe saranno di nuovo schierate con un 4-3-3 che a Siracusa ha funzionato in attacco ma non ha fornito garanzie in difesa, con i ragazzi campani che nelle ultime tre trasferte di campionato hanno sempre subito gol. 4-3-3 anche per l'Unicusano Fondi di Pochesci che continua ad andare avanti per la propria strada: partecipare ai play off per la Serie B rappresenterebbe il punto più alto della storia del sodalizio laziale, ma in ogni caso è la salvezza diretta il successo di cui la squadra andrebbe più fiera ad inizio stagione.

La Juve Stabia è chiamata a lanciare un segnale importante al campionato per dimostrare di essere davvero in grado di lottare per la Serie B. I bookmaker danno fiducia alle Vespe con William Hill che offre a 1.91 la quotazione per la vittoria interna, mentre Betclic moltiplica per 4.00 quanto investito sul successo esterno dell'Unicusano e Paddy Power propone a 3.40 l'eventuale pareggio. Per seguire in diretta streaming video Juve Stabia-Fondi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 20.30, occorrerà un abbonamento al portale sportube.tv per vedere lo streaming via internet del match.

