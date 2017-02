Lecce-Siracusa / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA LECCE-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Lecce-Siracusa, diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, si gioca sabato 11 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che farà partire 'col botto' la sesta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro nel girone C. La voglia di riscatto dei salentini, che hanno appena perduto la testa della classifica, si confronterà con la solidità dei siciliani che stanno continuando letteralmente a stupire, con l'ultima vittoria interna contro la quotata Juve Stabia che ha portato gli aretusei ad un solo punto dalla zona play off.

Certo il Siracusa fuori casa in questo campionato ha vinto solamente una partita in casa della Reggina, ma la squadra di Sottil pur essendo partita a fari spenti sta avanzando a passo spedito verso una formidabile salvezza diretta. Tutti i fari di giornata saranno puntati però sulla squadra di Padalino, battuta dalla Casertana e costretta a cedere il passo in testa alla classifica al Foggia, non riuscendo neppure ad approfittare della sconfitta del Matera sul campo del Catania.

Un ko sorprendente con il Lecce che non perdeva proprio dallo scontro diretto col Matera del 3 dicembre scorso e che addirittura in trasferta non cadeva dalla trasferta di Catania del 23 ottobre: il girone C del campionato di Lega Pro continua a riservare clamorosi colpi di scena e la lotta per la promozione in Serie B è aperta a ogni sviluppo. Un nuovo passo falso però potrebbe costare caro al Lecce proprio in virtù di una situazione così equilibrata.

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Via del Mare. Il Lecce scenderà in campo con Perucchini tra i pali, Giosa e Drudi al centro della difesa mentre Vitofrancesco si occuperà dell'out difensivo di destra e Agostinone dell'out difensivo di sinistra. A centrocampo Arrigoni, Mancosu e il bulgaro Tsonev partiranno dal primo minuto, con Lepore, Caturano e Torromino che giocheranno invece nel tridente offensivo.

Il Siracusa affronterà invece l'impegno con Santurro a difesa della porta, mentre la linea difensiva a quattro sarà composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Dentice, Turati, Pirrello e Sciannamé. A centrocampo l'argentino Spinelli e Toscano copriranno le spalle come playmaker arretrati al brasiliano Azzi, a Catania e a Valente, con Pippo Scardina confermato nel ruolo di unica punta.

I moduli di riferimento delle due squadre non cambieranno, 4-3-3 per il Lecce di Padalino e 4-2-3-1 per il Siracusa di Sottil. Nonostante la discrepanza tra il rendimento interno e il rendimento esterno, il cammino dei siciliani è lusinghiero e non sarebbe a questo punto strano, mantenendo questo ritmo, trovare la neopromossa presente a giocarsi la B nei play off a formula allargata di questa stagione, che vedranno impegnate le squadre fino al decimo posto in classifica.

Serie B che resta però il punto fermo di un Lecce che non riesce però a trovare il giusto passo per staccare le dirette concorrenti. Dare via libera al Foggia pesa ancor di più per i salentini, proprio ora che la Juve Stabia, nel quartetto di testa, sta iniziando a perdere colpi: battute a vuoto come quelle di Caserta non sono ammissibili nella corsa alla cadetteria.

Le quote dei bookmaker sembrano credere ad un perentorio e pronto riscatto del Lecce, con quota per la vittoria interna fissata a 1.53 da Bet365, mentre Betclic propone a 3.80 la quota per l'eventuale pareggio e William Hill offre a 6.50 la quota per la vittoria esterna dei siciliani. Un abbonamento al sito sportube.tv sarà necessario per seguire la diretta streaming video via internet della sfida tra Lecce e Siracusa.

