Liverpool-Tottenham / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi, Premier League 25^ giornata)

DIRETTA LIVERPOOL-TOTTENHAM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, PREMIER LEAGUE 2017 25^ GIORNATA) - Liverpool-Tottenham si gioca alle ore 18.30 italiane di oggi per la venticinquesima giornata di Premier League, che ci propone una grande classica del calcio inglese, quellache vedrà appunto Liverpool contro Tottenham. Per i Reds, che sono ormai fuori dalla corsa al campionato dopo un mese di gennaio da incubo e un inizio febbraio dello stesso tenore, si tratta di un match dove la vittoria vorrebbe solo dire riuscire ad interrompere una serie di otto partite dove è arrivata una sola vittoria e per di più contro una squadra di quarta serie. La squadra di Klopp è infatti a -13 dal Chelsea e arriva da alcuni rovesci clamorosi, di cui l'ultimo in casa dell'Hul City, capace di imporsi per 2 a 0.

Qualcuno comincia a pensare che l'avventura del tecnico tedesco sulla panchina dei Reds non durerà ancora molto, ma voci a parte appare ovvio che quella del Liverpool è una stagione totalmente da buttare e non è questo che società e tifosi si aspettavano. Ora ad Anfield Road arriva il Tottenham di Pochettino, che è l'unica squadra che sembra poter provare ad insidiare il primato del Chelsea di Conte. La vetta per gli Spurs, reduci dal successo contro il neo-promosso Middlesbrough, dista però nove punti e ovviamente dalle parti di Stamford Bridge sperano in un pareggio che praticamente chiuderebbe ogni discorso relativo al campionato.

Insomma, il match tra Reds e Spurs si presenta davvero ricco di motivi di interesse ed entrambe hanno come unico risultato utile quello della vittoria. Un pareggio servirebbe infatti soltanto a Conte e alle altre squadre che lottano per un posto al sole della prossima Champions League.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Klopp sembra deciso a puntare sul solito 4-3-3 con Manè a cui verrà riconfermata la fiducia anche se è apparso in decisa flessione. Probabile una possibilità per Origi, che degli attaccanti a disposizione del tecnico tedesco è apparso il più tonico. Per il resto la formazione che scenderà in campo contro il Tottenham con l'obiettivo di vincere dopo otto match in cui questo è avvenuto una sola volta, dovrebbe essere la stessa vista nelle ultime pessime esibizioni dei Reds.

Per quanto riguarda invece il Tottenham, Pochettino dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2 e non ha nessun problema di formazione, se si eccettua l'impossibilità di schierare Erik Lamela. L'argentino sta comunque recuperando dai problemi fisici che ne hanno compromesso la prima metà della stagione e potrebbe quindi tornare arruolabile e utile per la parte finale della Premier League, quella in cui il Tottenham conta di lottare per il titolo o, se dovesse andare male, per un posto in Champions. Sicura la presenza di Kane in attacco, con l'ariete inglese che sarà chiamato ad essere uno dei trascinatori degli Spurs in un match sempre molto caldo e tirato.

Per tutti gli appassionati, l’appuntamento in diretta tv con Liverpool-Tottenham sarà su Sky Sport 3, canale numero 203 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, che avranno dunque la possibilità di seguire l’incontro di Anfield Road anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

