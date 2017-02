Lupa Roma-Racing Roma/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA LUPA ROMA-RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma-Racing Roma sarà diretta dall'arbitro Antonello Balice; alle ore 14:30 di sabato 11 febbraio si gioca la partita valida per la venticinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. I padroni di casa vorranno dare continuità all'ottima vittoria di misura ottenuta in trasferta sul campo dell'Olbia e al successo casalingo contro il Siena. Due vittorie che hanno portato la compagine capitolina momentaneamente fuori dalla zona playout.

La Racing Roma invece è nel peggior momento della stagione. Nell'ultimo turno i gialloverdi hanno ottenuto un punto contro il Pontedera con un pareggio a reti bianche, ma hanno visto ampliarsi il distacco con la penultima in classifica. Il Prato, grazie a due successi di fila, si è portato a cinque lunghezze di vantaggio sui laziali, che sarebbero retrocessi direttamente fra i dilettanti se il campionato terminasse oggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO



Per provare a dare continuità al proprio gioco e ai propri risultati la Lupa Roma di mister David Di Michele confermerà il proprio modulo tattico, vale a dire il 3-5-2 che ha già sorpreso l'Olbia nella scorsa giornata. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Bremec, protetto sul centro-destra da Sfanò, sul centro-sinistra da Rosato e nel mezzo da Gigli. Dinanzi a loro contribuiranno alla manovra difensiva il mediano Baldassin, la mezzala destra Aloi e la mezzala sinistra La Camera.

La spinta sulle fasce verrà garantita dal lavoro dell'esterno destro Mazzarani e dell'esterno sinistro Garufi. In attacco gli incaricati di ricevere i cross che arriveranno dalle corsie laterali saranno le due punte centrali Mastropietro e Iadaresta, che con il suo gol ha regalato l'ultimo successo alla Lupa Roma.

La Racing Roma, per tornare alla vittoria che manca da oltre due mesi, si posizionerà con il modulo di riferimento 4-3-1-2. In porta spazio per Reinholds, che proteggerà i pali assieme al terzino destro Bigoni, al terzino sinistro Paparusso e ai due difensori centrali Caldore e Ungaro. A centrocampo lo slot di mediano verrà occupato da Ricciardi, mentre ai suoi lati lavoreranno D'Attilio e Corticchia. In attacco il trequartista sarà Maestrelli, che supporterà le due punte centrali Majtan e De Sousa.

Per cerare di ripetere il risultato dell'andata, quando s'impose per 2-0, la Racing Roma dovrà cercare di farsi schiacciare il meno possibile dagli avversari, che altrimenti avrebbero vita facile. L'obiettivo per la squadra allenata dal tecnico Giuliano Giannichedda è segnare un gol nei primi minuti di gara, in modo da poter gestire la gara a proprio piacimento, provando a sorprendere gli avversari con contropiedi in velocità. La Lupa Roma viceversa dovrà avere pazienza e provare diverse soluzioni offensive per arrivare al gol. La squadra però è in salute e fiduciosa di poter allungare a tre la striscia di vittorie consecutive.

Per scommettere su Lupa Roma-Racing Roma le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Lupa Roma (segno 1) vale 1,75, il pareggio (segno X) è quotato 3,45 mentre la vittoria della Racing Roma, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 4,50 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Lupa Roma-Racing Roma non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.