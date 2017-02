Melfi-Andria / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA MELFI-ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 11 FEBBRAIO) - Melfi-Andria, diretta dall'arbitro Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla sesta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro girone C. Sempre più in caduta libera i lucani, che nella trasferta laziale della scorsa settimana sul campo dell'Unicusano Fondi hanno subito la loro ottava sconfitta consecutiva, che li mantiene al penultimo posto con un solo punto di vantaggio con la Vibonese, club con il quale al momento sembra probabile un duello che andrà in scena per evitare la retrocessione diretta. Il club ha rinnovato la fiducia all'allenatore Bitetto nonostante i segnali di riscossa tardino ad arrivare, ma per i gialloverdi potrebbe esere decisiva la sfida contro un'Andria che di contro continua invece a crescere. Dopo una lunga serie di pareggi, i pugliesi hanno fatto bottino pieno nell'ultimo derby disputato contro il Taranto ed hanno consolidato la loro corsa verso la zona play off.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (25^GIORNATA)

Nel girone C di Lega Pro la classifica nella zona medio-alta della classifica è particolarmente ristretta nelle distanze, e l'impressione è che tutto sia ancora possibile prima dei play off. Di sicuro l'Andria lavorerà per impreziosire una stagione già eccellente, ma i punti in palio saranno invece ossigeno puro per un Melfi sempre più in difficoltà anche dal punto di vista difensivo, se si pensa che per i lucani sono arrivati a quarantotto i gol subiti in campionato in questa stagione in campionato.

Allo stadio Valerio di Melfi si scontreranno queste probabili formazioni: il club di casa giocherà con Gragnaniello in porta e Romeo e Laezza al centro della difesa, mentre Grea a destra e Francesco Bruno a sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. Marano, Alessio Esposito e Battaglia giocheranno a centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per De Vena, Foggia e De Angelis. La risposta dell'Andria sarà affidata al portiere romeno Pop Ionut, alle spalle di una difesa a tre con il suo connazionale Rada schierato titolare assieme a Curcio e ad Aya. L'altro romeno Onescu si muoverà nella zona centrale di centrocampo con Piccinni e Minicucci, mentre Tito a destra (in gol nel match contro il Taranto) e Tartaglia sull'out mancino saranno gli esterni di fascia. In attacco, spazio per Cianci e per Croce.

Bitetto proverà a lanciare a trazione anteriore la propria squadra, con un 4-3-3 diverso dai moduli visti nelle ultime partite. La difesa però resta il tallone d'Achille dei lucani, dunque per salvare la panchina il tecnico proverà a rivitalizzare un attacco poco incisivo. 3-5-2 per l'Andria di Favarin ormai sempre più solida realtà del girone meridionale di Lega Pro. I play off sono già un obiettivo concreto, ma per centrarli l'Andria dovrà colmare l'ultimo passo di distanza dalle formazioni che attualmente la precedono in classifica nel girone C.

Quote molto equilibrate quelle rilasciate dalle agenzie di scommesse per la partita: Melfi quasi all'ultima spiaggia, ma visto il rendimento delle ultime settimane è l'Andria ad essere per forza di cose leggermente favorita, con quota 2.50 proposta da William Hill per il successo esterno, mentre Paddy Power offre a 2.90 la quota per l'affermazione interna.

Betclic invece quota 3.10 il pareggio. Per seguire in diretta Melfi-Andria, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà disponibile la diretta streaming video per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (25^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.