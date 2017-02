Messina-Catanzaro / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA MESSINA-CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Messina-Catanzaro, diretta dall'arbitro Alessandro Pietropaolo della sezione di Modena, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una delicata sfida di fondo classifica nel girone C del campionato di Lega Pro. Arrivati alla sesta giornata del girone di ritorno, le due squadre sono divise da tre soli punti in classifica, ma stanno vivendo un momento decisamente differente. Il Messina di Cristiano Lucarelli prosegue nell'ascensore tra vittorie in casa e sconfitte in trasferta.

L'ultimo ko lontano dalle mura amiche è arrivato la settimana scorsa, un perentorio tre a zero subito contro la nuova capolista del campionato, il Foggia. Una sconfitta che forse sulla carta poteva essere prevedibile, ma che ha portato i giallorossi a ritrovarsi di nuovo a ridosso della zona pericolo, seppur ancora fuori dalla zona play out. Continua invece a crescere il Catanzaro allenato da Zavettieri, che dopo la partenza da incubo nella passata stagione ha ripreso piano piano fiducia, ed è arrivato ad inanellare il settimo risultato utile nelle ultime otto partite di campionato disputata.

Dopo la sconfitta interna contro il Lecce i calabresi hanno infatti conseguito un importantissimo successo andando a sbancare il campo della Paganese, battuta due a uno in rimonta grazie alla rete decisiva di Icardi a nove minuti dal novantesimo. E per la prima volta dall'inizio del campionato, il Catanzaro è davvero ad un passo dall'uscire dalla zona rossa della classifica.

Queste le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio San Filippo di Messina. Padroni di casa in campo con Berardi estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Grifoni e De Vito esterni di fascia a destra e a sinistra, mentre Rea e Luca Bruno giocheranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a Sanseverino, Musacci e al brasiliano Gladestony, mentre Mancini sarà il trequartista alle spalle del serbo Milinkovic e di Anastasi. Risponderà il Catanzaro con De Lucia in porta, Prestia e Patti difensori centrali, Pasqualoni impiegato in posizione di terzino destro e Mirko Esposito in posizione di terzino sinistro. I centrali di centrocampo saranno Maita ed Icardi, mentre sulla mediana sarà Mancosu a presidiare la fascia destra e Zanini, anch'egli a segno a Pagani, la fascia sinistra. In attacco, a far coppia con Gomez ci sarà Giuseppe Giovinco, vista la squalifica di Saraò.

4-3-1-2 per il Messina di Cristiano Lucarelli, mentre tatticamente il Catanzaro di Zavettieri risponderà con il 4-4-2. Una quadratura del cerchio ricercata a lungo dal tecnico dei calabresi, e trovata con soddisfazione nelle ultime partite. Dopo tanti pareggi, il Catanzaro ha dimostrato di saper anche vincere e di rincorrere una salvezza che pareva impossibile meno di due mesi fa. Il Messina deve guardarsi le spalle proprio dai calabresi e soprattutto evitare una sconfitta interna che renderebbe il trend recente inesorabilmente negativo.

Il Messina è apparso in grave difficoltà negli ultimi impegni esterni, ma recentemente in casa non ha fallito un colpo e la vittoria dei peloritani viene considerato il risultato più probabile dai bookmaker, quotato 2.20 da William Hill, mentre Paddy Power alza fino a 3.30 la quota per la vittoria esterna e Bet365 propone a 3.10 l'eventuale pareggio.

Chi avrà sottoscritto un abbonamento per una singola squadra o per tutto il campionato di Lega Pro, potrà seguire sul portale sportube.tv la diretta streaming video via internet di Messina-Catanzaro, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 14.30.

