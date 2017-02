Milan-Spal Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone A 17^ giornata)

DIRETTA MILAN-SPAL PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 11 FEBBRAIO 2017, GIRONE A 17^ GIORNATA) - Milan-Spal, diretta dall’arbitro Daniel Amabile oggi pomeriggio alle ore 14.30, sarà una partita valida per la 17^ giornata del girone A del Campionato Primavera 2016-2017. I rossoneri non stanno disputando un campionato certamente memorabile, ma al momento disputerebbero i playoff di fine stagione, visto che stazionano al quinto posto in graduatoria. L'avversario più vicino, il Napoli, dista addirittura cinque punti, mentre la Spal è indietro di sei lunghezze rispetto al Diavolo. In caso di vittoria degli estensi però il vantaggio si assottiglierebbe a soli tre punti, un rischio che il Milan non vuole assolutamente correre.

Inoltre l squadra vuole vendicare la sfida dell'andata, quando la Spal s'impose con un umiliante 5-0 che non è stato certamente dimenticato dai tifosi. Dunque le premesse per vedere una gara intensa ci sono tutte, anche perché entrambe nell'ultimo turno hanno pareggiato (la Spal a reti bianche contro la Fiorentina e il Milan con un pirotecnico 4-4 contro l'Hellas Verona) e vogliono tornare prontamente a mettere i tre punti in cassaforte.

Le due formazioni saranno dunque quelle titolari, a cominciare da quella dei padroni di casa del Milan, allenati da mister Stefano Nava. Il modulo sarà il 4-3-3 e il portiere che partirà dal primo minuto di gioco sarà il talentuoso Plizzari, secondo molti addetti ai lavori allo stesso livello di Donnarumma. A proteggerlo ci sarà il lavoro della difesa a quattro, composta dal terzino destro Bellanova, dal primo difensore centrale Bellodi, dal secondo difensore centrale Iudica e dal terzino sinistro Zucchetti. In posizione di mediano giocherà il capitano El Hilali, affiancato sulla destra dalla mezzala Torrasi e sulla sinistra dall'altra mezzala Zanellato. Il trio offensivo si comporrà con l'ala destra Hamadi, con l'ala sinistra Modic e con la punta centrale Cutrone, a segno con due reti nella precedente sfida contro l'Hellas Verona.

La Spal del tecnico Roberto Rossi opporrà all'undici milanista il modulo 3-5-2, ma dovendo rinunciare alla mezzala Mawuli. Il ghanese è stato espulso contro la Fiorentina e dovrà scontare un turno di squalifica. In porta giocherà Thiam, accompagnato dai tre difensori Granziera, Boccafoglia e il capitano Equizi. A centrocampo si posizionerà il mediano di rottura Di Pardo con le due mezzali Artioli e Anostini. Sulla fascia destra correrà Speto, mentre sul versante opposto si prodigherà Picozzi. A completare la formazione titolare ci saranno i due attaccanti centrali, che risponderanno ai nomi di Vago e Ubaldi.

Milan-Spal Primavera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale 57 del vostro televisore) che dunque darà la possibilità a tutti di assistere anche alla diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

© Riproduzione Riservata.