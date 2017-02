Monopoli-Paganese / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA MONOPOLI-PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Monopoli-Paganese, diretta dall'arbitro Diego Provesi della sezione di Treviglio, si gioca sabato 11 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida tra squadre a caccia di vittoria dopo un lungo digiuno, nel programma della sesta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Si ritrovano infatti di fronte la formazione di casa che non coglie i tre punti da sei giornate consecutive, ed il club campano che non riesce a fare bottino pieno da cinque turni. In classifica le due squadre sono separate da cinque punti: a quota ventinove il Monopoli, che si trova ancora a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, a ventiquattro la Paganese che ha visto ridursi a tre le lunghezze di distanza dalla zona retrocessione.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (25^ GIORNATA)

Per i campani l'ultima sconfitta in casa contro il Catanzaro è stata un po' una macchia in quello che è stato il cammino generale recente del club, che si è reso protagonista di una prepotente risalita che l'ha allontanato dalla zona retrocessione, nonostante i difficili presupposti di inizio stagione.

A Reggio Calabria il Monopoli ha invece infiilato il suo terzo pareggio consecutivo, uno zero a zero che ha evitato guai contro una delle squadre maggiormente in difficoltà nel quadro complessivo del campionato, ma ora per i Gabbiani la zona play off è lontana quattro punti ed i sogni d'exploit nutriti nella prima parte del campionato devono lasciare spazio per il momento a quelli relativi a una tranquilla salvezza da mettere in cassaforte il più velocemente possibile.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Veneziani di Monopoli. Padroni di casa schierati con Furlan a difesa della porta, Carissoni impiegato in posizione di terzino destro e Mercadante in posizione di terzino sinistro, con Ferrara e Pasquale Esposito schierati invece come centrali. L'uruguaiano Nicolini, Balestrero e Pinto saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il bosniaco Nadarevic, Gatto e Montini partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

Risponderà la Paganese con Liverani alle spalle di Carillo e di Stoia, difensori centrali considerando l'assenza di Alcibiade, espulso nel match contro il Catanzaro e dunque squalificato. De Santis a destra e Della Corte a sinistra saranno gli esterni laterali di difesa, mentre Mauri, Pestrin e Firenze (quest'ultimo a segno nel match contro i calabresi) copriranno le spalle a centrocampo al panamese Herrera e a Bollino, trequartisti di supporto all'unica punta di ruolo, il brasiliano Reginaldo.

Modulo 4-3-3 confermato per il Monopoli di Zanin, mentre anche Grassadonia non cambierà modulo con la Paganese schierata con un 4-3-2-1 ad albero di Natale. Partita delicata per entrambe le formazioni, visto che un nuovo passo falso metterebbe oggettivamente in difficoltà il Monopoli, ma un secondo ko consecutivo rischierebbe di veder la Paganese vanificare quanto di buono fatto in precedenza, con la formazione campana che nella fase centrale del girone d'andata è stata una vera rivelazione nel girone C del campionato di Lega Pro, fermando anche la corsa di diverse grandi del raggruppamento meridionale.

Il momento è dunque delicato per entrambe le squadre, ma i bookmaker si orientano verso quote equilibrate col Monopoli comunque considerato favorito, con vittoria interna quotata 2.15 da William Hill, mentre Betclic offre a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio e Paddy Power a 3.45 la quota per l'affermazione esterna. Collegandosi al sito sportube.tv si potrà seguire la diretta streaming video via internet di Monopoli-Paganese, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 16.30, con un abbonamento al portale relativo a una singola squadra o a tutto il campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (25^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.