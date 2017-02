Novara-Cittadella / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA NOVARA-CITTADELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - Novara-Cittadella, diretta dall'arbitro Aureliano, sarà una delle sfide che promettono più equilibrio nel programma della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B e si gioca sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15.00. Di fronte si troveranno due squadre reduci da due pareggi per zero a zero nell'ultimo turno di campionato disputato. Il Cittadella infatti si è fatto imporre la seconda 'X' stagionale (la squadra di Venturato resta comunque di gran lunga la formazione che ha pareggiato meno in questo campionato di Serie B), mentre il Novara è uscito indenne da un campo caldo come l'Arechi di Salerno.

Sicuramente i maggiori rimpianti possono essere quelli relativi al match di Cittadella, considerando che le formazioni di testa continuano a rallentare, ed i granata hanno perso così una buona opportunità per avvicinarsi alle prime quattro posizioni, ed in particolare di agganciare proprio il quarto posto, col Benevento al momento ancora lontano due lunghezze. Il Novara continua invece a mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione, con la formazione piemontese particolarmente abile a chiudere tutti gli spazi contro una Salernitana che ha mancato l'occasione di sfruttare il match casalingo per piazzare il sorpasso in classifica proprio ai danni della squadra allenata da Boscaglia. La zona play off per il Novara è distante solamente quattro lunghezze e con maggiore continuità di rendimento gli azzurri potrebbero agganciare il treno nobile della classifica come nella passata stagione, in cui l'avventura verso la Serie A si è interrotta solo nella semifinale persa contro il Pescara.

Allo stadio Silvio Piola saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Novara in campo con lo svizzero Da Costa a difesa della porta, alle spalle del danese Troest, di Mantovani e di Scognamiglio. Chiosa, Casarini e il bulgaro Galabinov giocheranno al centro della linea mediana, mentre Bolzoni sarà impiegato come esterno laterale di destra e Sansone come esterno laterale di sinistra. Saranno Macheda ed il polacco Kupisz a formare invece il tandem offensivo. La risposta del Cittadella sarà affidata a una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Salvi, Scaglia, Varnier e Benedetti, mentre a difesa della porta ci sarà come sempre Alfonso. A centrocampo toccherà a Iori, Bartolomei e Valzania formare il terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuti Arrighini, Schenetti e Iunco.

3-5-2 per un Novara che sta acquisendo maggiore solidità in questa fase centrale della stagione, col tecnico Boscaglia che sta lavorando per superare distrazioni e battute a vuoto che hanno frenato la corsa dei piemontesi nel girone d'andata. Nelle ultime nove sfide disputate in campionato gli azzurri hanno perso solo due volte, entrambe in trasferta contro Virtus Entella e Trapani. In casa dopo tre vittorie consecutive due settimane fa è arrivato il pareggio contro il Pisa, ma il rendimento del Novara è molto chiaro se si pensa che su trenta punti nel sono stati conquistati ventiquattro in casa e solo sei in trasferta. Un monito per il Cittadella, schierato con il solito 4-3-1-2 da Venturato e messo in campo in maniera più ordinata del solito contro una coriacea Pro Vercelli. E' mancato il guizzo per una squadra come quella veneta che forse nel mercato di gennaio ha perso l'occasione di individuare un vero e proprio bomber che avrebbe potuto far fare il salto di qualità al gruppo.

Il Novara nel corso di questa stagione ha saputo spesso ben comportarsi, ed i bookmaker si regolano di conseguenza, considerando seppur con prudenza la squadra di Boscaglia favorita per la conquista dei tre punti. Snai fissa infatti a 2.20 la quota per la vittoria interna e a 3.75 la quota per il successo veneto allo stadio Silvio Piola. L'eventuale pareggio viene proposto invece ad una quota di 3.10 da parte di Eurobet agli scommettitori. Per seguire in diretta tv esclusiva Novara-Cittadella, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà necessario avere un abbonamento alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà il match per tutti i suoi abbonati sui canali di Sky Calcio HD e in diretta streaming video via internet per chi vorrà vedere la partita sul web collegandosi sul sito skygo.sky.it.

