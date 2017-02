PAGELLE / Fiorentina-Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata - primo tempo)

PAGELLE FIORENTINA-UDINESE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco puntuali dopo il duplice fischio le pagelle di Fiorentina-Udinese con i voti della prima frazione di gioco. I viola vanno al riposo avanti col punteggio di 1 a 0, buon inizio da parte dei padroni di casa con Babacar (6) che mette subito alla prova Karnezis (6,5), tuttavia col passare dei minuti gli ospiti prendono sempre più coraggio alzando il baricentro e mettendo pressione ai difensori di Paulo Sousa. Fofana (6) ci prova da fuori area senza angolare a dovere il pallone, mentre Widmer (6) viene fermato dal recupero di Milic (6,5) che gli impedisce di involarsi verso la porta di Tatarusanu (6). Poco prima dell'intervallo la Fiorentina sblocca la contesa con Borja Valero (6,5) che deposita il pallone in rete dopo la traversa colpita da Bernardeschi (7), nel recupero proprio Bernardeschi da calcio di punizione costringe Karnezis a effettuare un altro intervento. VOTO FIORENTINA 6,5 - Anche stasera i viola fanno fatica a costruire gioco e a gestire il pallone, solamente le invenzioni di Bernardeschi e Borja Valero consentono alla formazione di Paulo Sousa di sbloccare la contesa. MIGLIORE FIORENTINA: BERNARDESCHI 7 - Quando entra in partita i difensori della squadra avversaria cominciano a sudare freddo, trema ancora la traversa colpita dal numero 10 viola. PEGGIORE FIORENTINA: GONZALO RODRIGUEZ 5,5 - Qualche errore di troppo in fase difensiva, paga sempre qualcosina in termini di velocità pura. VOTO UDINESE 6 - Positivo l'approccio al match da parte degli uomini di Del Neri che però non hanno saputo creare finora nitide palle gol.MIGLIORE UDINESE: KARNEZIS 6,5 - Due buoni interventi su Babacar e Bernardeschi, il portiere greco non può permettersi di abbassare la guardia neanche per un secondo. PEGGIORE UDINESE: FELIPE 5,5 - Pronti, via, e perde subito un pallone che poteva costare caro ai friulani. Cerca il pallone ma trova quasi sempre le gambe degli avversari. (Stefano Belli)

