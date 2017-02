Pagelle/ Italia-Irlanda: i voti della partita (Rugby Sei Nazioni 2017, 2^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ITALIA-IRLANDA: I VOTI DELLA PARTITA (RUGBY SEI NAZIONI 2017 2^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i nostri voti del primo tempo di Italia-Irlanda con i giudizi delle due squadre fino a questo punto del match. Allo Stadio Olimpico di Roma le formazioni di Italia ed Irlanda sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 10 a 28. I padroni di casa sembrano in difficoltà dal punto di vista disciplinare come era successo nella prima partita e gli ospiti ne approfittano sfiancandoli fino ad andare in meta con Earls al 12', trasformata da Jackson. La punizione di Canna del 16' accorcia solo momentaneamente a causa della nuova meta di CJ Stander al 18' e la seconda di Earls al 26', entrambe trasformate da Jackson. Al 32' l'Irlanda si fa cogliere impreparata sull'avanzata dell'Italia e l'arbitro neo zelandese Glen Jackson decide di fischiare la meta tecnica in favore degli azzurri, trasformata da Canna. Il finale, nonostante l'inferiorità numerica dovuta al giallo per Ryan del 32', gli uomini in verde segnano la prima storica meta che vale il punto di bonus nella storia del 6 Nazioni con CJ Stander, sempre supportato dai 2 punti di Jackson.

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 5 I problemi disciplinari evidenziati contro il Galles nella prima partita appaiono tutt'altro che risolti e ciò non aiuta di certo a resistere contro gli attacchi portati dall'Irlanda.

VOTO IRLANDA (PRIMO TEMPO): 7 Riesce con discreta facilità ad ottenere la meta che vale il punto bonus in classifica tanto desiderata prendendo però sotto gamba gli italiani al 32'. (Alessandro Rinoldi)

