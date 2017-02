Pro Vercelli-Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA PRO VERCELLI-SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 25^ GIORNATA) - Pro Vercelli-Spezia verrà diretta dall'arbitro Chiffi; siamo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Silvio Piola è fissato per le ore 15.00 di sabato 11 febbraio. Una gara tra due formazioni che stanno inseguendo obiettivi differenti. La Pro Vercelli dopo il pareggio in trasferta colto per 0-0 sul campo del Cittadella e con un incontro da recuperare si trovano al 20esimo posto della graduatoria con 25 punti a sole due lunghezze dalla salvezza mentre lo Spezia è settimo a pari merito con la Virtus Entella a quota 34 punti e nell’ultima giornata di campionato ha battuto davanti ai propri sostenitori la Ternana per 2-0.

Analizzando quello che è stato fino a questo momento il cammino delle due compagini, la Pro Vercelli nelle gare casalinghe ha messo da parte 20 punti su 36 disponibili ma è reduce dalla sconfitta subita per 3-1 ad opera del Trapani, la seconda interna dell’intera stagione. Lo Spezia fuori casa ha fatto benino con 9 punti messi da parte in 11 gare, 1 sola vittoria e nelle ultime cinque trasferte ha ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte. Insomma i dati statistici reputano improbabili una sconfitta casalinga da parte della Pro Vercelli. Nel girone d’andata lo Spezia in casa si è imposto con il punteggio di 2-1 con reti di Nene su calcio di rigore e Più mentre per la Pro Vercelli ha segnato l’inutile rete della bandiera La Mantia. Da segnalare che anche nell’ultima sfida al Piola giocata a gennaio 2016, lo Spezia ha avuto la meglio per 1-0 con gol di Pulzetti.

Mister Longo per la Pro Vercelli sta pensando ad una disposizione sul terreno di gioco basata sul 3-5-2 con Provedel tra i pali ed una difesa a tre che dovrebbe prevedere Legati, Bani nel mezzo e quindi il giovane ed interessante Luperto proveniente dalle giovanili del Napoli. A centrocampo avranno grande importanza i due esterni che salvo clamorose sorprese dovrebbero essere Berra sulla destra, Mammarella sulla fascia sinistra. In mezzo le chiave della mediana sono state affidata all’ex Torino Vives ai cui fianchi ci sarà senza dubbio Palazzi mentre Emmanuello è in ballottaggio con Germano. In avanti il punto fermo rimane Morra al cui fianco dovrebbe esserci Comi anche se le chance di vedere dal primo minuto Starita sono in risalita.

Lo Spezia di Di Carlo non si sposta dall’ormai collaudato 4-3-3 anche se potrebbero esserci delle varianti rispetto al match vinto la scorsa domenica ai danni della Ternana. Inamovibile tra i pali l’ottimo Chichizola come del resto sembra essere confermato in blocco l’intero reparto difensivo. Nel mezzo De Col con Ceccaroni, Valentini sulla destra e l’ottimo Migliore sulla sinistra. A centrocampo Pulzetti dovrebbe prendere il posto di Sciaudone con Djokovic nel mezzo mentre Errasti è in ballottaggio con Maggiore. In avanti non ci sono dubbi sull’utilizzo del bomber Granoche che sembra aver ritrovato la vena di un tempo e soprattutto del nuovo acquisto Fabbrini che con i suoi dribbling ha dato imprevedibilità alla fase offensiva dei liguri. Sull’esterno sinistro offensivo Mastinu leggermente avvantaggiato su Mastinu.

Tatticamente sarà difficile che la Pro Vercelli possa permettersi un 3 contro 3 in fase offensiva per cui i due esterni di centrocampo saranno costretti ad abbassarsi tantissimo trasformando lo schieramento su un 5-3-2. Tuttavia dal proprio canto la squadra di casa dovrebbe far leva su un superiorità numerica in mezzo al campo, cosa che sarà certamente consentita dalla capacità dei due esterni di accompagnare a turno le azioni d’attacco. Questo incontro secondo le analisi e le quote dei bookmaker ed in particolar dell’agenzia Snai, vedono un grande equilibrio. Infatti, la vittoria della Pro Vercelli è data a 2,75 mentre sia il risultato di parità e che il successo dello Spezia si attesta a 2,90. In discesa è invece la quota relativa all’evento Under 2,5 in questo momento arrivata 1,45 mentre l’Over 2,5 si sta gonfiando oltremisura.

Pro Vercelli-Spezia sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 6 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

