Probabili formazioni/ Cagliari-Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Cagliari-Juventus si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 febbraio; per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 lo stadio Sant’Elia ospita una bella partita tra un Cagliari già salvo, ma che vuole aumentare il suo bottino di punti stagionale, e la capolista del campionato che dopo aver vinto mercoledì nel recupero di Crotone è tornata ad avere 7 punti di vantaggio sulla Roma, potendosi ora permettere di gestire il divario ma, ovviamente, provando anche a chiudere quanto prima possibile i conti per lo scudetto (anche perchè tra poco torna la Champions League). In attesa che le due squadre scendano in campo domani pomeriggio allo stadio Sant’Elia, andiamo ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori in quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari-Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Il Cagliari arriva questa partita con due giocatori squalificati e con alcuni infortunati. Non sarà quindi facile per Massimo Rastelli mandare in campo una formazione convincente per domenica; per il momento in attacco l’unico arruolabile è Ibarbo che si è ripreso dai problemi fisici, vanno invece monitorate le situazioni sia dell’ex Borriello che di Sau, con Diego Farias che va verso il forfait. Il modulo in ogni caso dovrebbe essere il 4-1-4-1: davanti alla difesa andrebbe a giocare Tachtsidis, mentre il vertice alto toccherebbe a Ibarbo o Borriello con uno dei due che dunque agirà da prima punta; gli interni di centrocampo saranno invece Di Gennaro e Dessena, con Isla e Barella che invece potrebbero essere scelti per agire da laterali tentando di dare spinta ma anche protezione alla fase difensiva. Dove, a proposito, dovrebbe essere Marco Capuano a prendere il posto dello squalificato Ceppitelli; confermato Bruno Alves - vecchio obiettivo di mercato della Jvuentus - a destra giocherà Pisacane con Murru che torna a fare il terzino sinistro, in porta ci sarà ancora Rafael Andrade.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Dopo la vittoria di Crotone si valuta la situazione di due giocatori: Marchisio, assente mercoledì per un problema alla schiena, e Barzagli che ha giocato uno spezzone ma è uscito contrariato. In loro assenza la formazione titolare non dovrebbe comunque cambiare; certo il Principino potrebbe essere chiamato a dare riposo a Khedira, che alla fine ha giocato anche allo Scida. Lui o il tedesco in campo al fianco di Pjanic in mediana; in difesa invece dovrebbe tornare titolare Chiellini, che farà coppia con Bonucci mentre sulle corsie si rivedono sia Lichtsteiner che Alex Sandro. Anche in attacco tutto lascia supporre che Allegri scelga i suoi titolari: Cuadrado quindi si prepara a tornare in campo dal primo minuto in luogo di Pjaca (prestazione in chiaroscuro la sua), Mandzukic dall’altra parte sta diventando intoccabile ed ha anche segnato il suo quinto gol in campionato, Dybala si sta affinando come trequartista che guarda meno la porta ma è decisamente più nel vivo del gioco. Davanti Higuain, che continua a inseguire il secondo titolo consecutivo nei marcatori (per adesso ha un gol di svantaggio nei confronti di Dzeko).

CAGLIARI-JUVENTUS: DOVE VEDERE LA PARTITA - Cagliari-Juventus, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.