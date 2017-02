Probabili formazioni/ Crotone-Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone-Roma rappresenta il lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 12:30 di domenica 12 febbraio. Entrambe le squadre hanno giocato in settimana: lo ha fatto la Roma nel posticipo “allungato” contro la Fiorentina (roboante 4-0), lo ha fatto il Crotone nel recupero della penultima di andata contro la Juventus (sconfitta interna per 0-2). Adesso le due compagini tornano a sfidarsi; un turno favorevole ovviamente ai giallorossi, che oltre a inseguire la Juventus tenendo vive le speranze di scudetto devono anche guardarsi alle spalle nel tentativo di blindare il secondo posto dagli assalti del Napoli. Attendiamo con trepidazione il calcio d’inizio per domani; intanto possiamo andare a studiare con maggiore attenzione quelle che sono le probabili formazioni di Crotone-Roma.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Rimane da valutare Rohden, che potrebbe tornare a giocare in questa partita; per il resto lo schema 4-4-2 di Davide Nicola si comporrà quasi interamente dei giocatori che sono stati impegnati mercoledì nel tardo pomeriggio. Rientra Crisetig dalla squalifica: il centrocampista cresciuto nell’Inter dovrebbe tornare titolare a centrocampo, facendo coppia con Barberis che a questo punto ha un passo di vantaggio su Capezzi. Per la corsia destra si potrebbe vedere Nalini, che è in ballottaggio con Sampirisi; dall’altra parte invece dovrebbe agire Stoian, con Trotta che invece rientra dal primo minuto al posto di un Tonev che non ha sfruttato l’occasione avuta nel recupero. Falcinelli ovviamente sarà l’attaccante di riferimento; in difesa confermata la coppia centrale con Ceccherini e Gianmarco Ferrari, anche i terzini dovrebbero essere gli stessi. Quasi certamente l’ex di giornata Rosi, molto probabilmente anche Mesbah che è in vantaggio su Martella e quindi dovrebbe essere ancora in campo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Buone notizie per la Roma, che ha già ritrovato Diego Perotti e soprattutto avrà Salah a pieno regime: a questo punto però per Luciano Spalletti si apre un grande dilemma, perchè rinunciare alla difesa a tre in questo momento non è possibile e dunque uno tra l’argentino e l’egiziano dovrà rimanere fuori. A meno che non si riposi Radja Nainggolan: sempre una possibilità, anche se l’energia che il belga riesce a mettere sulla trequarti è imprescindibile. Dunque ci immaginiamo una staffetta tra Perotti e Salah; da capire chi inizierà la partita, difficile che sia El Shaarawy che potrà tirare il fiato. Davanti a tutti ovviamente Edin Dzeko, entrato nella giornata con il ruolo di capocannoniere del campionato; in mezzo al campo sempre Strootman e De Rossi, con Bruno Peres che giocherà sulla corsia destra e Emerson Palmieri che, reduce da una partita davvero molto bella contro la Fiorentina, è confermato a sinistra. In difesa invece ci sono sempre Manolas e Rudiger che proteggono il fianco a Fazio, il quale ha anche trovato il primo gol in campionato con la maglia giallorossa. In porta naturalmente gioca Szczesny.

CROTONE-ROMA: DOVE VEDERE LA PARTITA - Crotone-Roma, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.