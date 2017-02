Probabili formazioni/ Inter-Empoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Inter-Empoli, in programma a San Siro domenica 12 febbraio alle ore 15, è valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Una sfida interessante: chiusa la striscia di sette vittorie sul campo della Juventus, l’Inter vuole ripartire immediatamente provando a rimanere in quota per il terzo posto che qualificherebbe in Champions League. Per farlo deve battere un Empoli che non si può rilassare, perchè nonostante l’ampio margine in chiave salvezza le squadre alle sue spalle hanno dimostrato di essere vive e perciò bisogna mettere subito punti in cascina. Aspettiamo la partita di domenica pomeriggio, ma intanto possiamo già analizzare le possibili scelte che Pioli e Martusciello opereranno a San Siro, e dunque leggere più approfonditamente le probabili formazioni di Inter-Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli è nei guai: Icardi e Perisic devono scontare due giornate di squalifica, Brozovic si è infortunato al dito del piede e salterà almeno le prossime due partite. Non cambia in ogni caso il modulo dell’Inter, che torna a giocare a quattro: Medel dovrebbe essere favorito su Murillo per affiancare Miranda in difesa, torna Ansaldi dal primo minuto con D’Ambrosio che si sposta nuovamente a destra. A centrocampo confermato Gagliardini, a fargli compagnia sarà Kondogbia che con tutta probabilità avrebbe comunque giocato dal primo minuto, senonchè all’Inter manca ora un’alternativa a centrocampo. Coperta corta anche in attacco ovviamente, e grossi dubbi su chi prenderà il posto di Icardi: la soluzione più probabile è quella di schierare Palacio da prima punta, sperando che nei novanta minuti abbia la tenuta fisica necessaria per fare reparto quasi da solo. Eder invece è il sostituto naturale di Perisic e almeno da quel punto di vista non dovrebbero esserci problemi, a destra agirà Candreva mentre come trequartista è ancora Joao Mario a essere favorito su Banega che sia avvia mestamente ad un’altra panchina.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Empoli senza lo squalificato Bellusci e con Costa e Pasqual che non ce la fanno, dunque emergenza in difesa; Martusciello naturalmente conferma il suo modulo e torna a schierare El Kaddouri in qualità di trequartista, non andando a modificare l’attacco che vedrà ancora Mchedlidze come primo punto di riferimento, con il supporto di Marilungo. In panchina Maccarone, che deve ancora abituarsi a questo nuovo ruolo e che anche con uno spezzone nel secondo tempo potrebbe essere decisivo; in mediana dovrebbero giocare i soliti tre, quindi Diousse da playmaker con Daniele Croce sulla mezzala sinistra e Krunic che rimane favorito per il ruolo di mezzala destra (su Cristian Tello e Buchel, che dovrebbe essere la prima alternativa per la trequarti). In difesa come detto bisogna convivere con la coperta corta: Dimarco (di proprietà dell'Inter) giocherà a sinistra mentre Veseli dovrebbe andare a posizionarsi al centro insieme a Cosic. A destra invece ci sarà Laurini, titolare indiscusso quando la condizione fisica lo supporta (come in questo particolare periodo della stagione).

INTER-EMPOLI: DOVE VEDERE LA PARTITA - Inter-Empoli, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.