Probabili formazioni/ Palermo-Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Palermo-Atalanta si gioca domenica 12 febbraio alle ore 15, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017. All’andata i rosanero espugnavano Bergamo con un gol in pieno recupero e mettevano l’ex Gasperini, quattro sconfitte in cinque partite, sulla graticola e ad un passo dall’esonero. Sembra passata una vita: oggi l’Atalanta lotta concretamente per l’Europa essendosi rivelata una straordinaria realtà del nostro campionato, mentre il Palermo si è ritrovato in piena zona retrocessione e ha già cambiato quattro allenatori, pur se ora arriva da due risultati utili consecutivi che hanno contribuito a ridare morale e speranza alla piazza. In attesa dunque del calcio d’inizio di domenica pomeriggio, possiamo andare a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Palermo-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Naturalmente Diego Lopez insiste sulla formazione che nelle prime due partite in panchina gli ha portato in dote 4 punti preziosissimi; non c’è spazio dunque per Diamanti, ancora una volta a partire titolare come esterno destro nel tridente offensivo sarà Embalo che giocherà al fianco di Nestorovski (due gol nelle ultime due partite) con Trajkovski che invece sarà il laterale dall’altra parte. A centrocampo invece sarà sempre Mato Jajalo a fungere da regista davanti alla difesa, con compiti maggiormente di creazione del gioco che di interdizione; a quella penserà soprattutto Bruno Henrique, mentre Chochev dovrà essere la mezzala brava a sfruttare i tempi di inserimento senza palla. Goldaniga rientra dalla squalifica e andrà subito a giocare al centro della linea difensiva: farà coppia con Giancarlo Gonzalez, sulla destra andrà Rispoli mentre dall’altra parte sembra ormai chiaro come il giovane Pezzella, che si era già visto all’opera lo scorso anno, abbia soppiantato in maniera definitiva il norvegese Aleesami, che aveva iniziato la stagione come titolare intoccabile. In porta chiaramente ci sarà Posavec.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Gian Piero Gasperini non ha particolari problemi nella sua formazione; sarà ancora 3-4-1-2 con l’Atalanta che naturalmente cercherà di cavalcare l’ottimo momento di Alejandro Gomez. Al fianco del Papu agirà Petagna, con Kurtic alle spalle dei due attaccanti; per il centrocampo è ancora Freuler il favorito ad affiancare Kessie, che deve ritrovare il giusto ritmo da campionato dopo il fallimentare girone di Coppa d’Africa. Andrea Conti sarà a destra e Spinazzola a sinistra: anche sulle corsie laterali non cambia nulla, in più Dramé è ancora ai box e dunque anche volendo Gasperini non potrebbe operare il turnover per la fascia mancina. Per quanto riguarda la difesa, Caldara e Andrea Masiello come sempre sono certi del posto mentre tra Toloi e Zukanovic si apre il canonico ballottaggio che riguarda tutte le partite dell’Atalanta. Difficile dire oggi chi sia il favorito; ricordiamo che come opzione per il reparto arretrato c’è anche Bastoni, che all’occorrenza può giocare qualche partita e infatti si è già visto in questa stagione.

PALERMO-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Palermo-Atalanta, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.