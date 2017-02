Probabili formazioni/ Sampdoria-Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sampdoria-Bologna si gioca alle ore 18 di domenica 12 febbraio; partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Reduce da due vittorie consecutive (contro Roma e Milan per di più), la Sampdoria dopo tante difficoltà sta dimostrando come il suo progetto sia di qualità e a lungo termine, e ora prova a infilarsi nella parte sinistra della classifica dando ancora più senso e lustro al suo campionato. Deve rialzarsi il Bologna, che ha perso due partite di fila in casa: suicidio sportivo contro il Milan, una sconfitta arrivata con due uomini in più per oltre mezz’ora. In attesa del calcio d’inizio e allo stadio Luigi Ferraris, possiamo analizzare le scelte dei due allenatori e andare a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sampdoria-Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Marco Giampaolo non cambia, non avendo grossi problemi nella sua rosa: sarà sempre 4-3-1-2 con Muriel e Quagliarella che dovrebbero partire titolari. Il colombiano è tornato a segnare, Quagliarella invece prosegue nel suo digiuno (oltre tre mesi) ma risulta sempre utile con i suoi movimenti, come ha dimostrato prendendosi il rigore decisivo a San Siro. A centrocampo, detto che Bruno Fernandes dovrebbe operare sulla trequarti, c’è il solito dubbio tra Praet ed Edgar Barreto; le prestazioni del belga sono in crescita e dunque ancora una volta, a tutti gli effetti, dovrebbe essere lui a partire titolare anche questa volta. A completare la mediana saranno quindi Linetty, schierato come mezzala sulla sinistra, e Lucas Torreira che agirà come playmaker davanti alla difesa. Nel reparto arretrato, a proposito, Bereszynski sarà ancora il terzino destro titolare vista l’indisponibilità di Sala; dall’altra parte Regini è nettamente favorito su Pavlovic e Dodò, mentre al centro senza sorprese ci sarà la coppia formata da Silvestre e Skriniar. Partita da ex per Viviano, tornato finalmente a difendere la porta della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Dopo la grande delusione di mercoledì sera, Roberto Donadoni deve decidere alcuni cambiamenti nella sua formazione; quasi certamente rivedremo in campo Viviani, che non ha giocato contro il Milan. A fargli spazio dovrebbe quindi essere Pulgar; significa che Nagy tornerà ad operare come interno, avendo in Dzemaili l’altra mezzala che si curerà maggiormente degli inserimenti. In difesa torna Masina, che era squalificato; a destra dovrebbe essere confermato Krafth (che si gioca il posto con Torosidis), in mezzo ci sarà sicuramente Maietta mentre da vedere chi giocherà tra il grande ex Gastaldello, che della Sampdoria è stato anche capitano, ed Oikonomou. In porta andrà Angelo Da Costa (Mirante è ancora infortunato); nel tridente offensivo invece dovrebbe cambiare ben poco, perchè Verdi sta recuperando la condizione migliore e Krejci è stato insostituibile fin dalle prime partite della stagione. A guidare il reparto in posizione centrale sarà Mattia Destro: il marchigiano non sta garantendo il contributo di gol che ci si aspettava da lui, Donadoni spera che in questo girone di ritorno possa finalmente e definitivamente sbloccarsi.

SAMPDORIA-BOLOGNA: DOVE VEDERE LA PARTITA - Sampdoria-Bologna, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente Sky Super Calcio e Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.