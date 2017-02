Probabili formazioni/ Sassuolo-Chievo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo-Chievo, al Mapei Stadium, si gioca alle ore 15 di domenica 12 febbraio per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Di fronte due squadre che hanno poco da chiedere alla loro classifica; entrambe sono sostanzialmente salve anche se chiaramente vogliono chiudere i conti il prima possibile. Il Sassuolo si è ripreso dopo un girone di ritorno pessimo, anche a causa dei tanti infortuni che si sono susseguiti nella rosa; al contrario il Chievo ha iniziato benissimo e poi, messosi al riparo da inconvenienti, ha avuto un calo strutturale che ne ha determinato l’attuale posizione di classifica. Aspettiamo il calcio d’inizio di una partita che ci auguriamo comunque piacevole e interessante; nel frattempo possiamo analizzare maggiormente da vicino le probabili formazioni di Sassuolo-Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Il Sassuolo ha ancora qualche problema a centrocampo dove mancano Biondini e Magnanelli, ma è tutta un’altra situazione rispetto a quella di qualche settimana fa: adesso Eusebio Di Francesco può mandare in campo una formazione competitiva e lo farà continuando a preferire Matri al centro dell'attacco, e confermando quel Domenico Berardi che non ha ancora segnato da quando è tornato in campo, e proverà a farlo oggi. A completare il tridente dovrebbe essere Politano, partito dalla panchina una settimana fa; va dunque a sedersi Ragusa che, come abbiamo visto, può tornare utile anche per il centrocampo. Dove però al momento si proverà a mantenere l’assetto corrente: Aquilani e Pellegrini di fatto si alternano nel ruolo di regista avendone entrambi le capacità, Duncan aggiunge fisicità e interdizione a una linea di qualità. Per quanto riguarda invece la difesa, Cannavaro e Acerbi potrebbero comporre la coppia centrale a protezione di Consigli, a destra giocherà Gazzola (Lirola è ancora infortunato) mentre dall’altra parte ci sarà Peluso.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Bostjan Cesar fermato dal Giudice Sportivo, dunque uno tra Dainelli e Spolli andrà ad affiancare Gamberini al centro dello schieramento difensivo, con la conferma dei due terzini che saranno Nicolas Frey e Gobbi. A centrocampo non dovrebbe farcela Lucas Castro le cui condizioni sono da valutare; spazio quindi a uno tra Izco e De Guzman, con Perparim Hetemaj che invece dovrebbe essere titolare sulla mezzala sinistra e Radovanovic che giocherà come perno davanti alla difesa, dove rimane in vantaggio su Nicola Rigoni e Bastien. In attacco si dovrebbe ricomporre quello che all’inizio della stagione era il reparto titolare: Valter Birsa in funzione di trequartista, Meggiorini insostituibile per il movimento che sa garantire anche in aiuto e Inglese che si riprende il posto di prima punta. Naturalmente un giocatore come Pellissier rimane in ballottaggio fino all’ultimo: dopo tutto è lui il giocatore ad aver segnato il maggior numero di gol in questa stagione e la sua esperienza può sempre tornare utile in una trasferta come questa.

SASSUOLO-CHIEVO: DOVE VEDERE LA PARTITA - Sassuolo-Chievo, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente Sky Calcio 4, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.