Probabili formazioni/ Torino-Pescara: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Torino-Pescara, una delle partite nel quadro della ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017, si gioca domenica 12 febbraio alle ore 15. Per il Torino la possibilità di tornare a festeggiare una vittoria e riportarsi in quota europea (anche se le distanze si sono nettamente allungate); il Pescara va ancora a caccia della prima vittoria sul campo nella stagione e sembra ormai condannato alla retrocessione, avendo 13 punti di ritardo dalla quartultima in classifica. Il presidente Sebastiani ha confermato la fiducia in Massimo Oddo ed è stato vittima di un atto vandalico in settimana, a causa del quale ha dichiarato la sua intenzione di vendere la società. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Grande Torino, possiamo analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Torino-Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Problemi a centrocampo per Sinisa Mihajlovic, che perde Valdifiori e Baselli per squalifica; è rientrato Acquah dalla Coppa d’Africa e potrebbe andare in panchina, in campo invece - a completare il reparto insieme a Baselli - ci sarà sicuramente Obi mentre dovrebbe essere Lukic ad agire come regista davanti alla difesa. Non cambia ovviamente il tridente offensivo: Belotti ha raggiunto i 15 gol in Serie A e minaccia di oltrepassare quota 20, Iago Falque deve riscattare il rigore sbagliato domenica scorsa (ennesimo errore dal dischetto per i granata) e Ljajic deve ritrovare il feeling con il gol che sembra aver perso. Sempre ai box per infortunio Zappacosta, al quale si è aggiunto Rossettini: De Silvestri continuerà a essere titolare a destra, mentre in mezzo a fare coppia con Emiliano Moretti ci sarà Leandro Castan che dunque dovrebbe tornare in campo dopo alcune settimane di stop. A sinistra giocherà Barreca, aspettando il rientro di Molinaro per il quale ormai non dovrebbe mancare troppo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Il Pescara deve sempre fare i conti con gli infortuni, per esempio quello di Gilardino che, arrivato qui a gennaio, ha potuto aiutare pochissimo la sua squadra. Modulo con due attaccanti come Caprari e Bahebeck, che possono giocare sulla stessa linea avendo come supporto un centrocampo nel quale Muntari e Benali possono fungere da mezzali aiutando Ledian Memushaj che si posiziona come regista. In realtà la mediana potrebbe anche essere a cinque; dipenderà da come i terzini si posizioneranno sul campo, Zampano e Biraghi infatti possono avere trazione e dunque andare ad affiancare i centrocampisti. Stendardo, Coda e Gyomber dovrebbero in ogni caso essere i tre centrali; da capire invece come si schiererà il centrocampo, perchè ci sono anche Brugman (in gol contro la Lazio) e Verre che reclamano spazio, Muntari ha offerto una prova decisamente negativa una settimana fa e dunque potrebbe essere lasciato in panchina. In ogni caso è chiaro come Oddo debba inventarsi qualcosa per provare a frenare l’emorragia di sconfitte e festeggiare la prima vittoria sul campo della stagione.

TORINO-PESCARA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Torino-Pescara, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 3, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.