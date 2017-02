Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 24^ giornata (oggi 11 febbraio 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 24^ GIORNATA (11 FEBBRAIO 2017) - Archiviati i due anticipi, per il campionato di Serie A 2016-2017 è tempo di andare a valutare altri pronostici: sono quelli riferiti alle otto partite che si giocano tra domenica e lunedì. Come sempre la nostra valutazione sui possibili risultati prende in esame tutti i fattori in gioco: lo stato di forma delle squadre, il fattore campo e le statistiche messe insieme fino a qui, così come anche un particolare storico a favore dell'una o dell'altra. Ecco allora la presentazione dei pronostici per il resto (il grosso) della ventiquattresima giornata di Serie A.

PRONOSTICO FIORENTINA-UDINESE (sabato ore 20:45) - Dopo la disfatta di Roma la Fiorentina cerca l’immediato rilancio contro l’Udinese, gettando anche l’occhio alla partita di Europa League della prossima settimana. Per Paulo Sousa in questa gara dovrebbero essere di nuovo a disposizione sia Kalinic che Saponara ed il centravanti croato dovrebbe riprendersi il suo posto da titolare con Babacar che torna in panchina. Da parte sua Del Neri, dopo il pareggio senza infamia e senza lode del Bentegodi, conferma Zapata come punta centrale con alle sue spalle la coppia formata da Thereau e De Paul. Pronostico della gara favorevole alla squadra viola.

PRONOSTICO CROTONE-ROMA (domenica ore 12:30) - La Roma arriva dopo un bel successo ottenuto contro la Fiorentina all’Olimpico, ed a Crotone vuole continuare il suo assalto alla vetta. Per la formazione giallorossa dovrebbe esserci il rientro nell’undici titolare dell’egiziano Salah, che ha chiuso al secondo posto la Coppa d’Africa, con la conferma del capocannoniere Dzeko come centravanti. Per il Crotone Nicola proverà a dare fiducia alla formazione che ha tenuto testa per un’ora alla Juventus nel recupero giocato mercoledì, cercando di imbrigliare il gioco della squadra di Spalletti, che è la favorita di questa partita. Pronostico a favore dei giallorossi di Spalletti.

PRONOSTICO INTER-EMPOLI (domenica ore 15) - Problemi in casa nerazzurra per le squalifiche e gli infortuni che hanno fatto seguito alla sconfitta in casa della Juventus. Nel reparto offensivo mancheranno sia Perisic che Icardi, mentre a centrocampo di registra l’assenza di Brozovic. Le scelte di Stefano Pioli per le sostituzioni indicano i nomi di Palacio ed Eder, con quest’ultimo in ballottaggio con Gabigol, mentre per la sostituzione di Brozovic ci sarà Kondogbia. Per L’Empoli di Martusciello, dopo l’1 – 1 con il Torino, di nuovo El Kaddouri dietro le punte, mentre Bellusci non ci sarà per squalifica. Pronostico che vira in modo netto dalla parte dei nerazzurri.

PRONOSTICO PALERMO-ATALANTA (domenica ore 15) - Gara importante nella scalata alla salvezza per il Palermo, che con Diego Lopez alla guida ha conquistato 4 punti nelle ultime due gare. Dall’altra parte una Atalanta sempre più sorprendente ed in corsa per un posto in Europa League con un super Gomez. Il tecnico rosanero dovrebbe confermare integralmente la formazione che ha battuto il Crotone, e lo stesso dovrebbe fare Gasperini. Differenti i moduli impiegati, 4-3-3 per i siciliani e 3-4-1-2 per i bergamaschi, che sono anche i favoriti di questa gara.

PRONOSTICO SASSUOLO-CHIEVO (domenica ore 15) - La formazione emiliana cerca con il Chievo la conferma alla buona gara con successo di Marassi; per Di Francesco c’è il rientro di Defrel che contende un posto da titolare a Politano, mentre il resto della formazione non dovrebbe subire cambi. Un cambio, obbligato, invece per Maran che non avrà a disposizione lo squalificato Cesar e dunque schiera la coppia difensiva centrale con Solli e Gamberini. La possibilità di giocare davanti al proprio pubblico fa scegliere come squadra favorita il Sassuolo.

PRONOSTICO TORINO-PESCARA (domenica ore 15) - Occasionissima per tornare al successo per il Torino contro il sempre più disorientato Pescara di Massimo Oddo. I granata avranno problemi per quanto riguarda il centrocampo con due assenze importanti come quelle di Baselli e di Valdifiori, che dovrebbero aprire le porte della formazione titolare a Lukic e Obi. Nel Pescara che finora ha la difesa più perforata del campionato, con 50 reti subite, rientra Memushaj al posto di Muntari e c’è apprensione anche per Bahebeck, infortunato, che potrebbe lasciare quindi il suo posto a Kastanos in una gara che vede come favorito il Torino. il Genoa di Juric.

PRONOSTICO SAMPDORIA-BOLOGNA (domenica ore 18) - A Marassi arriva un Bologna deluso dalle due sconfitte consecutive in casa, compreso il recupero contro il Milan, perso in 11 contro 9. Per la Sampdoria invece il momento è estremamente favorevole con due successi di prestigio su Roma e Milan. Mister Giampaolo vuole sfruttare anche questa occasione per continuare la risalita in classifica e schiera una formazione nella quale potrebbe partire titolare Djuricic al posto di Bruno Fernandes e Praet al posto di Barreto. Nel Bologna tornano Krafht e Viviani dopo la squalifica, mentre in porta ci sarà ancora Da Costa. Pronostico favorevole alla formazione blucerchiata.

PRONOSTICO CAGLIARI-JUVENTUS (domenica ore 20:45) - Nella formazione di casa due gli squalificati, Ceppitelli e Joao Pedro, ed al centro della difesa si giocheranno un posto da titolare Salomon e Capuano. Per mister Rastelli sarà inoltre disponibile Ibarbo e sarà il tecnico cagliaritano a decidere in merito al suo impiego. La Juventus continua a filare in testa alla classifica ed ha raggiunto i 7 punti di vantaggio con la vittoria nel recupero contro il Crotone. Per Allegri nella gara del Sant’Elia sicuramente ancora qualche turnover, ma sicuramente pronostico favorevole.

PRONOSTICO LAZIO-MILAN (lunedì ore 20:45) - Dopo il rilancio di Pescara, mister Simone Inzaghi si si trova a dover affrontare un Milan con diverse assenze ma senza dubbio combattivo come ha dimostrato nel recupero di Bologna. Per il tecnico laziale ancora 4-3-3 con Keita in attacco ed il possibile ritorno in campo dall’inizio sia per Lulic che per Radu. Milan che è in piena emergenza in difesa con Paletta che è squalificato e Romagnoli infortunato. Montella deve fare a meno anche di Kucka a centrocampo, anche lui per squalifica, e potrebbe inserire Lapadula al posto di Bacca. Pronostico per un pareggio.

