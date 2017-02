Rally di Svezia 2017/ Mondiale Wrc info streaming video e diretta tv: come seguire la gara (oggi 11 febbraio 2017)

RALLY DI SVEZIA, MONDIALE WRC INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA (OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Oggi sabato 11 febbraio è una giornata cruciale al Rally di Svezia 2017, secondo appuntamento con il Mondiale Wrc 2017 e uno degli appuntamenti più classici della stagione dei rally, dal momento che si disputa fin dal 1950 nella contea del Varmland e che fa parte, salvo sporadiche interruzioni, del calendario del Mondiale fin dal 1973. Essendo in Svezia a febbraio, la sua caratteristica è quella di disputarsi su strade innevate che quasi sempre esaltano i piloti nordici, tanto che sono estremamente rare le vittorie di piloti che non arrivino da Svezia, Finlandia oppure Norvegia. Quella di oggi è una giornata molto importante, si accennava fin da subito, dal momento che sono in programma ben sette prove speciali cronometrate che daranno alla classifica un aspetto molto più chiaro in attesa della giornata conclusiva, che sarà naturalmente domani.

Non ci sarà una diretta tv integrale del Rally di Svezia 2017 nella giornata di oggi, sabato 11 febbraio 2017, tuttavia vanno segnalati alcuni collegamenti con Fox Sports, il canale disponibile (anche in HD) al canale numero 204 di Sky per gli abbonati alla piattaforma satellitare, che potranno seguire il sempre spettacolare passaggio sulla Vergasen con il Colin Crest, in memoria del grande campione Colin McRae, che premierà il pilota che sarà autore del salto più lungo. Per gli abbonati sarà dunque disponibile anche la diretta streaming video, garantita tramite l’applicazione Sky Go. Per tutti saranno invece a disposizione gli aggiornamenti in tempo reale che sono garantiti dal sito Internet ufficiale del Mondiale Rally 2017 all’indirizzo wrc.com.

