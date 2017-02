RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (25^ GIORNATA, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Il sabato nella venticinquesima giornata di Lega Pro 2016-2017 vede impegnati i tre gironi; programma piuttosto spezzettato in questo fine settimana, visto che anche nel girone C le partite che si giocano al sabato sono appena sette.

RISULTATI GIRONE A. Andiamo quindi con ordine, e partiamo dal girone A dove alle ore 14:30 c’è Lupa Roma-Racing Roma. Lo scorso anno era il “derby delle Lupe”, volendo giocare sui nomi, quest’anno rimane comunque una sfida tra due squadre che fanno parte dell’area della capitale e che hanno bisogno di punti per la salvezza. La Racing Roma è ultima in classifica, staccata di cinque lunghezze anche solo dalla penultima; molto meglio la Lupa Roma, che sarebbe salva se la stagione regolare finisse oggi. La terza vittoria consecutiva sarebbe fondamentale per rimanere in categoria, dunque si può ampiamente sfruttare il turno casalingo e provare ad ampliare le distanze con la zona playout.

RISULTATI GIRONE B. Alle ore 14:30 va in scena Sudtirol-Reggiana: obiettivi diversi per due squadre separate da 16 punti in classifica. Il Sudtirol può certamente aspirare ai playoff (è a -6 dal decimo posto) ma guarda innanzitutto alla salvezza perchè non si può ancora considerare al sicuro. Avendo vinto le ultime due partite la Reggiana si è invece rilanciata in classifica, ha scavalcato il Pordenone ed è ora quarta, con 6 punti di ritardo dal Venezia capolista. Poichè in questo girone ci sono già stati tanti ribaltoni, pensare di arrivare in testa e prendersi la promozione diretta potrebbe non essere un’utopia per gli emiliani, che però hanno bisogno di trovare continuità (prima delle due vittorie erano arrivate due sconfitte in fila).

RISULTATI GIRONE A. Infine si parte alle ore 14:30 con Lecce-Siracusa, Melfi-Fidelis Andria, Messina-Catanzaro, Monopoli-Paganese e Taranto-Foggia; alle ore 18:30 si gioca Casertana-Vibonese, alle ore 20:30 si chiude il giorno con Juve Stabia-Fondi. La nuova capolista è il Foggia: i satanelli sembravano in difficoltà e invece sono riusciti a superare tutte le avversarie, ultime delle quali Lecce e Matera che sono cadute nell’ultimo turno. Adesso per Giovanni Stroppa si tratta di mantenere la prima posizione; non sarà facile, già oggi la trasferta di Taranto è piuttosto complicate e le altre hanno chiaramente il sangue agli occhi per la sconfitta. Il Lecce deve riuscire a sfruttare il turno casalingo, poi c’è la Juve Stabia che a sua volta ha una giornata agevole e può ridurre ancor più le distanze. In chiave playoff cerca conferme la Fidelis Andria, attenzione alla risalita della Casertana che come organico vale almeno i primi sei-sette posti della classifica. In coda Melfi e Vibonese non possono sbagliare: i lucani se non altro giocano in casa e hanno un’occasione per accorciare le distanze rispetto alle squadre che li precedono.

