Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore e prossimo turno (25^ giornata, 11 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (25^ GIORNATA, 11-12 FEBBRAIO 2017) - Il campionato di Serie B 2016-2017 giunge alla sua venticinquesima giornata, inaugurata dall’anticipo Vicenza-Salernitana; il quarto turno del girone di ritorno ci presenta la solita infornata di partite interessanti, per una situazione di classifica che si sta facendo ingarbugliata anche in termini di corsa alla promozione diretta. Come sempre il campionato cadetto è incerto fino al termine, in tutte le sue lotte; non fa eccezione la stagione in corso.

Andiamo dunque a vedere quali sono le partite che ci attendono: alle ore 15 di sabato 11 febbraio si giocano Ascoli-Trapani, Avellino-Verona, Benevento-Latina, Brescia-Pisa, Cesena-Bari, Frosinone-Carpi, Novara-Cittadella e Pro Vercelli-Spezia. Questa volta il primo posticipo è sempre al sabato, alle ore 18: si tratta di Virtus Entella-Spal, mente domenica alle ore 15 si chiude con Ternana-Perugia. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Qual è il big match? Per ragioni di classifica è quello del Matusa, anche perchè Frosinone e Carpi lo scorso anno si erano sfidate in Serie A e dunque sono due formazioni nobili del campionato cadetto. Il Frosinone ha un solo punto di ritardo dal Verona, ma soprattutto ne deve difendere tre sulla Spal: ancora una volta dunque i ciociari potrebbero prendersi la promozione diretta nella massima serie, ma rischiano oggi contro una squadra che è in crisi, è uscita dalla zona playoff ma ha operato bene sul calciomercato invernale (è tornato Mbakogu) e in ogni caso rimane sempre di grande qualità.

Il Verona, a proposito della prima in classifica, non ha una partita agevole contro l’Avellino che arriva dal pareggio di Trapani e va a caccia di punti utili per la salvezza; provano ad approfittarne per accorciare le distanze la Spal, che ha una trasferta complicata sul campo di una Virtus Entella di valore, e il Benevento che dopo il brillante 2-2 del Bentegodi torna a giocare in casa e lo fa contro il Latina, impegnato nella dura lotta per non giocare i playout.

E’ di sicuro interesse anche il derby umbro: la Ternana non può più sbagliare perchè si trova in penultima posizione e vede da molto vicino la retrocessione, il Perugia dopo una serie di pareggi si è preso la vittoria sul Brescia ed è tornato a occupare la sesta posizione, minacciando di aprire una striscia positiva. In coda cerca punti anche la Pro Vercelli; messo male anche il Pisa, che era partito stupendo tutti ma poi non è riuscito a trovare continuità.

In risalita decisa sia l’Ascoli, che ospita il fanalino di coda Trapani sapendo di non poter sbagliare (anche se i siciliani hanno 7 punti nelle ultime tre partite) e il Cesena, che ha fatto una splendida figura in Coppa Italia e attende il Bari, che oscilla dentro e fuori dalla zona playoff senza riuscire a fare il salto di qualità decisivo. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA AGGIORNATA