Sassuolo-Juventus Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone B 17^ giornata)

DIRETTA SASSUOLO-JUVENTUS PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 11 FEBBRAIO 2017, GIRONE B 17^ GIORNATA) - Sassuolo-Juventus, diretta dall’arbitro Davide Andreini oggi pomeriggio alle ore 13.00, sarà una partita valida per la 17^ giornata del girone B del Campionato Primavera 2016-2017, nel quale la Juventus guarda tutti dall'alto verso il basso, proprio come la prima squadra. In questo turno i bianconeri affronteranno in trasferta l'insidioso Sassuolo. La Juventus dunque è prima in classifica con tre punti di vantaggio rispetto alla prima inseguitrice, il Chievo Verona. La Vecchia Signora è reduce da otto vittorie consecutive, che l'hanno condotta al primo posto in maniera meritata.

Nell'ultimo turno è arrivata una netta vittoria con il punteggio di 3-0 contro gli under 19 del Cittadella. Il Sassuolo, dopo aver perso a fine gennaio contro il Pescara, ha ottenuto consecutivamente due vittorie autoritarie contro il Benevento e soprattutto contro il modesto Avellino, annichilito con un devastante 5-1 che non ha lasciato spazio a repliche. Dunque andrà in scena un match fra due squadre che stanno vivendo un momento di forma molto positivo e che si daranno battaglia fino al novantesimo per conquistare i tre punti.

Andiamo ora ad osservare le probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco fin dal fischio iniziale del direttore di gara. I padroni di casa del Sassuolo, agli ordini del tecnico Paolo Mandelli. Il modulo utilizzato dai neroverdi sarà il 4-3-3, con l'utilizzo in porta del talentuoso Vitali. Dinanzi a lui giocheranno il terzino destro Gambardella, il primo difensore centrale e capitano Ravanelli, il secondo difensore centrale Ferrini e il terzino sinistro Masetti. A centrocampo nella casella di mediano d'interdizione si collocherà Abelli, affiancato sulla destra dalla mezzala Franchini, e sul lato opposto dall'altra mezzala Marin. Il tridente d'attacco che completerà l'undici titolare sarà formato dall'ala destra Pierini, dall'ala sinistra Zecca e dalla punta centrale Scamacca. Tutti e tre sono andati in gol nell'ultimo match di campionato contro l'Avellino e sperano di non fermarsi.

La Juventus di mister Fabio Grosso invece si presenterà sul terreno di gioco con il modulo 4-3-1-2, avvalendosi del rombo di centrocampo. Il portiere titolare sarà Del Favero, che coordinerà i lavori della difesa a quattro composta dal terzino destro Mattiello, dal primo difensore centrale Vogliacco, dal secondo difensore centrale Coccolo e dal terzino sinistro Tripaldelli. Il centrocampo a tre vedrà dialogare il mediano Kanoutè e le due mezzali Caligara e il capitano Muratore. Sulla trequarti offensiva galleggerà il fantasista Mosti, che sarà di supporto di due attaccanti Leris e Zeqiri.

Sassuolo-Juventus, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 13.00, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, visibile anche per tutti coloro che si collegheranno in diretta streaming video sul sito sportitalia.com (per accedere alla visione della partita è necessario registrarsi).

