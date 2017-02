Sudtirol-Reggiana/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA SUDTIROL-REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sudtirol-Reggiana, diretta dall'arbitro Riccardo Panarese, si gioca alle ore 14:30 di sabato 11 febbraio ed è l'anticipo del girone B di Lega Pro 2016-2017, arrivato alla venticinquesima giornata. Una gara nella quale sembra essere favorita la squadra emiliana che in questa prima parte della stagione ha senza dubbio fatto meglio dei propri avversai tant’è che è pienamente in corsa per la promozione in Serie B.

Infatti, la Reggiana occupa il quarto posto della graduatoria in piena zona Play Off con 43 punti a 6 lunghezza di ritardo rispetto al primato del Venezia allenato da Pippo Inzaghi ed è reduce da due vittorie consecutive ottenute ai danni del Modena e del Santarcangelo. Il Sudtirol sta comunque disputando una buona stagione con un 12esimo posto con 27 punti alla pari con la Maceratese con un vantaggio di 5 punti sulla zona pericolo: nell'ultimo turno ha vinto sul campo del Forlì per 3-1.

In casa il Sudtirol ha ottenuto 18 punti su 36 disponibili perdendo soltanto in due occasioni mentre la Reggiana ha nelle gare lontano dai propri sostenitori il punto debole avendo ottenuto 14 punti per un bilancio realizzativo di 12 gol fatti e 15 incassati. Nella gara del girone di andata c’è stata la vittoria della Reggiana per 1-0 con rete di Manconi su calcio di rigore mentre l’ultimo match giocato in casa del Sudtirol risalente al 31 ottobre 2015 è terminato sul punteggio di 0-0. Insomma ci sono tutte le premesse per assistere ad una gara equilibrata.

Il Sudtirol dovrebbe scendere sul rettangolo di gioco con un 4-3-3. In porta Marcone mentre in difesa dovrebbero agire Tait come terzino destro, nel mezzo Di Nunzio al fianco di Bassoli e come terzino sinistro di spinta il sin qua ottimo Sarzi. A centrocampo il faro di tutte le giocate dei padroni di casa sarà Bertoni con Fink nel ruolo interno di sinistra mentre dall’altro lato c’è un ballottaggio tra Broh e Furlan. In avanti l’unico sicuro del posto è l’esterno destro Tulli che nell’ultima domenica è anche andato a segno mentre per il ruolo di bomber centrale Gliozzi è in vantaggio su Lupoli e Spagnoli su Cia per la maglia da titolare di esterno offensivo di sinistra.

Abbastanza similare è lo schieramento con cui si dovrebbe presentare in campo la Reggiana con la sola differenza di prevedere un trequartista e segnatamente Cesarini alle spalle del duo offensivo che sarà composto certamente da bomber Marchi mentre come partner c’è un ballottaggio tra Carlini e Maltese. In porta Perilli ed in difesa Rozzio nel mezzo al fianco di Spano, nel ruolo di terzino destro Ghiringhelli anche se sono da valutare le sue condizioni fisiche per cui è in pre allarme Sabotic e sulla sinistra Contessa. A centrocampo Genevier come metronomo mentre Bovo e Sbaffo ai lati.

La Reggiana in questo momento ha maggiori stimoli rispetto al Sudtirol in quanto necessita di fare punteggio pieno per tenere il passo della prima della classe per cui dovrebbe impostare una gara propositiva. Probabile che il Sudtirol provi ad aspettare nella propria metà campo i propri avversari per poi colpire con veloci contropiedi.

Avevamo parlato di gara equilibrata ed è anche questo il messaggio che arriva dalle quote dei bookmaker ed in particolare da quella della Snai. Infatti, l’eventuale vittoria del Sudtirol verrebbe pagata 2,60 volte la posta in palio mentre il successo della Reggiana si aggira intorno al 2,65 ed il pareggio è pari a 3,05. Pochi gol ci si attendono da questo incontro ed in particolare l’Under 2,5 viaggia a 1,55 contro un 2,25 per l’Over 2,5.

Sudtirol-Reggiana non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

