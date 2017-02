Taranto-Foggia / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA TARANTO-FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Taranto-Foggia, diretta dall'arbitro Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale, si gioca sabato 11 febbraio 2017 alle ore 14.30 e sarà un derby pugliese particolarmente delicato, nel programma della sesta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. I rossoneri allenati da Giovanni Stroppa hanno infatti, dopo una lunga rincorsa, riconquistando il primo posto in classifica approfittando di una giornata sconvolgente in testa alla classifica. Sono caduti contemporaneamente sia il Lecce sia il Matera, mentre i Satanelli hanno fatto il loro dovere travolgendo allo stadio Zaccheria con un rotondo tre a zero il Messina.

Da terzo il Foggia si è ritrovato primo, con una sola lunghezza di vantaggio sui lucani e sui salentini. Primato dunque da difendere con le unghie e con i denti in casa di un Taranto scottato dalla sconfitta sul campo dell'Andria, in un altro derby pugliese giocato all'ultimo respiro.

Nonostante tre cambi di allenatore nel corso di questa stagione, la situazione classifica dei tarantini resta particolarmente difficile, con la squadra nel pieno della zona play out a quota ventuno punti, a tre lunghezze dalla salvezza diretta. Fermare il Foggia non sarà facile considerando che in campionato i rossoneri sono reduci da quattro vittorie consecutive: negli ultimi quattro mesi di fatto i Satanelli hanno perso solo la rocambolesca partita contro l'Unicusano Fondi, confermandosi squadra più continua del girone, anche più di Matera e Lecce.

Queste le formazioni che si fronteggeranno allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Padroni di casa schierati con una difesa a tre composta da Pambianchi, Altobello e Magri, davanti all'estremo difensore Maurantonio. Maiorano e Guadalupi giocheranno per vie centrali nella zona di centrocampo, mentre De Giorgi a destra e il camerunese Som a sinistra saranno i due esterni di fascia. In avanti, Lo Sicco avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Viola e Magnaghi.

Il Foggia opporrà Guarna tra i pali, Coletti e Martinelli impiegati come difensori centrali, mentre Loiacono giocherà sull'out difensivo di destra e Rubin sull'out difensivo di sinistra. Deli, Agazzi e Agnelli andranno a comporre il terzetto di centrocampo, mentre lo spagnolo Miguel Angel, Mazzeo e Chiricò saranno schierati titolari nel tridente offensivo.

Il terzo allenatore del Taranto è stato presentato proprio in settimana, con Salvatore Ciullo che ha preso il posto del 'ticket' Prosperi-De Gennaro. Il nuovo tecnico partirà presumibilmente con un 4-3-1-2 che dovrà però essere decisamente più determinato in zona d'attacco, con la squadra rossoblu troppo evanescente nei momenti chiave delle ultime partite. 4-3-3 confermatissimo invece per il Foggia di Stroppa che non si è mai sentito tagliato fuori dalla lotta per il primo posto, ed ha saputo approfittare delle battute a vuoto delle battistrada per riprendersi una vetta da difendere ora con tutte le forze.

Il Foggia secondo le agenzie di scommesse parte comunque favorito in maniera abbastanza netta, considerando non solo la qualità della rosa a disposizione di Stroppa, ma anche l'eccellente momento di forma che ha visto i Satanelli partire alla grande in questo 2017. Paddy Power fissa a 1.64 la quota per il succeso interno, Bwin a 5.25 quella per la vittoria interna, mentre William Hill quota a 3.60 il pareggio.

Sportube.tv trasmetterà via internet il match, come per tutti gli incontri del campionato di Lega Pro, e sarà dunque possibile seguire sul web la diretta streaming video di Taranto-Foggia, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 14.30.

