Video/ Napoli-Genoa (2-0): highlights e gol della partita (Serie A, 24^ giornata)

VIDEO NAPOLI-GENOA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Battendo il Genoa per 2 a 0 il Napoli ottiene la sua nona vittoria in casa dall'inizio del campionato, confermandosi il miglior attacco del campionato con 57 reti in 24 gare. Dries Mertens non ha segnato ma ha fatto segnare, suo l'assist per Giaccherini e ha dato il là all'azione culminata con la rete di Zielinski. Ottavo KO lontano dal Ferraris per il Genoa che fuori casa non riesce proprio a ingranare. Ora concentriamoci sulle statistiche che hanno caratterizzato questo match, a cominciare dal dato sul possesso palla: 59% Napoli, 41% Genoa; i padroni di casa dopo una prima mezz'ora tatticamente bloccata sono riusciti a prendere l'iniziativa e a fare la partita. Tiri in porta: 5 Napoli, 2 Genoa; gli uomini di Sarri si sono affacciati con insistenza dalle parti di Lamanna solamente nella ripresa, mentre quelli di Juric si sono poi rivelati assolutamente inoffensivi quando si trattava di attaccare. Calci d'angolo: 12 Napoli, 4 Genoa; altro dato che testimonia come, alla lunga, i partenopei siano riusciti a occupare stabilmente la trequarti avversaria. Occasioni da gol: 3 Napoli, 0 Genoa; a differenza della gara contro il Palermo, la formazione di Sarri stavolta è riuscita a buttarla dentro e a massimizzare le azioni costruite. Palla perse: 7 Napoli, 11 Genoa; serata no anche sotto questo punto di vista per i grifoni.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti del Napoli, Emanuele Giaccherini, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Siamo riusciti a scendere in campo con la testa rivolta solamente a questo match, sapevamo che sarebbe stata dura perché il Genoa gioca uno contro uno a tutto campo ed eravamo sempre marcati. Per fortuna nella ripersa siamo riusciti a sbloccarla e sul 2 a 0 l'abbiamo definitivamente chiusa. Io lavoro tutta la settimana e tutto l'anno per essere a disposizione del mister, l'importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa, questo è il nostro lavoro, siamo dei professionisti. Giocare al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League sarà bellissimo, per molti di noi è la prima volta e ce la giocheremo, di impossibile non c'è niente". Il tecnico del Genoa, Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport mantiene l'aplomb nonostante l'ennesima sconfitta: "Penso che il primo tempo sia stato ottimo, la squadra ha giocato esattamente come voleva facendo un buon possesso palla, ci è mancata solamente l'occasione per andare in gol. Dopo gli infortuni di Gentiletti e Veloso abbiamo perso le distanze e ci siamo limitati alla fase difensiva senza mai affacciarsi nell'area di rigore avversaria, e questo contro una squadra come il Napoli lo paghi. La mia sensazione è che a gennaio abbiamo trovato grosse difficoltà, invece nelle ultime due settimane ho rivisto la squadra di inizio campionato, anche stasera abbiamo dato qualche segnale positivo, peccato per il risultato finale che non ci premia. Ora dobbiamo rialzarci, ci aspettano tre partite fondamentali per noi e dobbiamo affrontarle nella maniera giusta". (Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI NAPOLI-GENOA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA)