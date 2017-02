Akragas-Catania / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA AKRAGAS-CATANIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Akragas-Catania, diretta dall'arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, domenica 12 febbraio alle ore 14.30, sarà il primo posticipo domenicale della sesta giornata del campionato di Lega Pro. Derby siciliano tra due squadre impegnati ai versanti opposti della classifica. Dopo la doppia vittoria casalinga contro Reggina e Matera, gli etnei si trovano a lottare per un posto nei play off nel pieno delle loro potenzialità. Senza i sette punti di penalizzazione scontati ad inizio stagione, i rossoazzurri si troverebbero da soli al quinto posto a quota quarantadue punti, a due sole lunghezze dalla Juve Stabia quarta.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Così invece ci sarà ancora da soffrire per partecipare alla post season, ma in caso di approdo positivo il Catania potrebbe essere davvero la carta a sorpresa in una corsa che sarà piena di ostacoli verso la Serie B. Per gli etnei l'occasione anche di vendicare la sconfitta dell'andata, quando l'Akragas è riuscito a passare in extremis allo stadio Massimino.

La formazione di Agrigento ha ottenuto solamente un punto nelle ultime quattro sfide di campionato disputate, ritrovandosi in grande difficoltà, risucchiata in zona play out a quota ventuno punti, a tre lunghezze di distanza dalla Reggina e dalla salvezza diretta. La vittoria in casa della Vibonese, ultimo successo in campionato dei biancazzurri, è stata vitale ma illusoria per una squadra che fatica a riprendere la sua marcia.

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio Esseneto: l'Akragas affronterà il match con Genny Russo, Riggio e Mileto titolari nella difesa a tre con Pane confermato a difesa della porta. L'argentino Pezzella sarà affiancato da Sicurella e da Rotulo nella zona centrale di centrocampo, mentre Coppola e Sepe, rispettivamente a destra e a sinistra, saranno gli esterni di fascia. L'altro argentino Cochis farà coppia con Longo sul fronte d'attacco.

Difesa a tre per il Catania con Marchese, Bergamelli e il brasiliano Drausio schierati davanti all'estremo difensore Pisseri. L'argentino Scoppa e Biagianti giocheranno al centro della linea mediana, mentre Di Grazia occuperà il versante destro di centrocampo ed il serbo Djordjevic il lato mancino. In attacco, Mazzarani da trequartista ispirerà il tandem offensivo composto da Pozzebon e dal brasiliano Tavares.

Nonostante il momento no resta Di Napoli l'allenatore dell'Akragas, con i biancazzurri schierati con un 3-5-2 che nelle ultime uscite non ha portato però l'auspicata densità a centrocampo. Gli agrigentini non erano partiti male in questo campionato, ma i tanti pareggi ottenuti nel girone d'andata si sono rivelati un'arma a doppio taglio quando la squadra si è trovata a corto di energie per vincere le partite più difficili. 4-3-1-2 per il Catania di Pino Rigoli che sta continuando a mantenere un ritmo costante per annullare i negativi effetti della penalizzazione: accelerando il ritmo come nelle ultime partite, quello del Catania diventerà un nome con cui fare i conti nella corsa alla Serie B.

Le quote relative alla partita non sono state ancora rese note dalle principali agenzie di scommesse, resta comunque certo il favore del pronostico, nonostante il fattore campo avverso, per un Catania che senza la penalizzazione sarebbe comunque distante ventuno punti in classifica rispetto agli agrigentini, esattamente con il doppio dei punti realizzati. Sarà il sito sportube.tv a trasmettere in diretta streaming video esclusiva via internet Akragas-Catania, domenica 12 febbraio alle ore 14.30. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.