AlbinoLeffe-Parma/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA ALBINOLEFFE-PARMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - AlbinoLeffe-Parma sarà diretta dall'arbitro Francesco Fourneau; per la venticinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017 le due squadre scendono in campo domenica 12 febbraio alle ore 18:30. Una gara di altissima classifica tra due formazioni dotate di ottimi organici che stanno permettendo di ottenere dei risultati decisamente positivi. Il Parma si trova al secondo posto con 46 punti pagando un ritardo di 3 lunghezze rispetto ala Venezia allenato da mister Pippo Inzaghi ed è reduce da 4 vittorie ed 1 pareggio nelle ultime cinque giornate.

L'Albinoleffe occupa invece il decimo ed ultimo posto utile per i Play Off con 33 punti messi da parte ed è reduce 7 punti conquistati su 9 disponibili nelle ultime 3 giornate. Insomma un match tra due formazioni in forma che dovrebbe regalare diverse emozioni. In casa l'Albinoleffe ha un cammino che può essere definito sufficiente avendo ottenuto 16 punti sui 33 disponibili anche se nell'ultimo periodo un po' in affanno con 5 punti su 15 conquistati.

Il Parma in trasferta alla pari del Venezia, è la migliore squadra del campionato con 23 punti su 36 e nelle ultime quattro ha ottenuto ben 10 punti. Nel girone d’andata il Parma ha battuto davanti al proprio pubblico l’Albinoleffe con il punteggio di 1-0 con gol di Felice Evauco mentre l’ultimo ed unico precedente in casa dell’Albinoleffe risale al campionato di Serie B 2008/09 con l’Albinoleffe che ebbe la meglio con il punteggio di 1-0.

L’Albinoleffe dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 3-5-2 molto coperto. In porta Nordi mentre i tre dietro dovrebbero essere Gavazzi nel mezzo, Scrosta sul centrodestra e Zaffagnini sul centro sinistra. In mediana il fulcro delle giocate dei padroni di casa saranno affidate a Loviso il quale si potrà avvalere dell’aiuto in fase di non possesso e di costruzione degli interni Agnello e Giorgione. Sulla corsia laterale di destra dovrebbe agire Gonzi anche se non è da escludere l’utilizzo dal primo minuto di Guerriera mentre dall’altro lato è ballottaggio tra Anastasio e Magli. In avanti al fianco di Mastroianni ci dovrebbe essere Moreo senza escludere la carta Di Ceglie.

Il Parma dovrebbe invece giocare con un 4-3-3 molto offensivo con Frattali in porta mentre nell’assetto difensivo ci dovrebbero essere Iacoponi sulla destra, il capitano Lucarelli al cui fianco giocherà uno tra Saporetti e Mazzocchi e sulla corsia mancina Scaglia. A centrocampo diversi elementi di categoria superiore come Scozzarella nel mezzo, Munari sul centrodestra e Scavone sul centrosinistra anche se quest’ultimo potrebbe fruire di un turno di riposo ad appannaggio di Nunzella. Un avanti tridente di grande forza fisica e tecnica composto da Emanuele Calaiò nel mezzo, Nocciolini sulla destra e Baraye sul lato sinistro.

Una gara che prevede uno scontro tra due sistemi di gioco decisamente differenti che tuttavia potrebbero annullarsi a vicenda. In questa situazione è chiaro che la differenza la potrebbero fare gli interpreti ed in questo il Parma è decisamente avvantaggiato avendo nelle proprie fila diversi elementi in grado di regalare la classica giocata ad effetto come nel caso di Calaiò senza dimenticare Baraye.

Anche le quote proposte dalle agenzie di scommesse tra cui la Snai, raccontano di un Parma orientato verso il colpo esterno. Infatti ,la vittoria degli emiliani è stata quotata 2,15 volte la posta in palio contro il 3,15 per il pareggio ed il 3,25 che caratterizza l’eventuale successo interno da parte dell’Albinoleffe. Nonostante ci siano in campo diversi giocatori offensivi di valore, per la Snai questo match non dovrebbe regalare più di 2 complessivi con l’Under 2,5 fissato a 1,60 e l’Over a 2,15.

AlbinoLeffe-Parma non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

