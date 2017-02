Cagliari Juventus / Streaming video e diretta tv: formazioni e come vedere la partita online

DIRETTA CAGLIARI-JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? Cagliari-Juventus in diretta tv è visibile anche sulla pay tv del digitale terrestre, quindi con Mediaset Premium. Chi non è abbonato alla pay tv satellitare allora può sintonizzarsi su Premium Sport, disponibile anche nella versione in alta definizione, per seguire il posticipo. La telecronaca di questa sfida è stata sarà curata da Pierluigi Pardo con Roberto Cravero al commento tecnico. Disponibile anche la telecronaca tifoso con Antonio Paolino. Da bordo campo i collegamenti con Alessio Conti e Gianni Balzarini: gli inviati si occuperanno degli aggiornamenti nel corso della partita, oltre a raccogliere le voci dei protagonisti nel pre e post partita per tutti i contributi. La sconfitta contro la Fiorentina è un lontano ricordo per la Juventus, che ha inanellato poi un poker di vittorie. L'obiettivo della squadra di Allegri è di non fermarsi: vietato sbagliare in Sardegna per non alimentare le speranze di rimonta delle rivali per lo scudetto. Il Cagliari, che nelle ultime cinque partite ha raccolto tre sconfitte, una vittoria e un pareggio, ha bisogno di un risultato positivo per non complicare un cammino che era cominciato nel migliore dei modi. Caccia all'impresa, ma servirà una grande prestazione per fermare una Juventus lanciata verso il sesto scudetto di fila. Occhi puntati ovviamente su Dybala e Higuain, mentre l'ex Borriello dovrebbe partire dalla panchina, quindi Sau sarà il terminale offensivo dei sardi. SEGUI LA DIRETTA DI CAGLIARI JUVENTUS LIVE CON NOI, CLICCA QUI

