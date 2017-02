Crotone Roma / Diretta Streaming video e tv (risultato live 0-0): Edin Dzeko sbaglia un calcio di rigore

DIRETTA CROTONE-ROMA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-0): DZEKO SBAGLIA UN RIGORE - La gara Crotone-Roma è arrivata al minuto numero venti e il risultato è ancora fermo sullo zero a zero. Nei primi venti minuti però i giallorossi si divorano due gol praticamente fatti con Edin Dzeko. Nel primo caso il bosniaco solo al centro dell'area di rigore non riesce a controllare il pallone, poi però il capocannoniere della Serie A fa anche peggio perchè sbaglia un calcio di rigore, tirando al lato. L'estrema punizione ha portato alle feroci proteste della squadra calabrese perchè Mohamed Salah si è lasciato andare in area di rigore appena ha sentito la mano di Ferrari poggiata sulla spalla. La Roma sta facendo la partita, con un Crotone schierato tutto dietro della palla e che prova a partire in contropiede. Staremo a vedere come andrà a terminare questa partita, fondamentale per i giallorossi per ritornare al secondo posto.

SEGUI LA DIRETTA DI CROTONE ROMA LIVE CON NOI, CLICCA QUI

DIRETTA CROTONE-ROMA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, SALAH E PAREDES TITOLARI. Siete riusciti a sintonizzarvi sulla diretta streaming video di Crotone Roma? Vediamo insieme alcune informazioni utili sulla partita a partire dalle formazioni ufficiali che schiereranno Nicola e Luciano Spalletti. Più che per gli uomini schierati, la formazione sarà la stessa che ha affrontato la Juventus, è interessante capire l’atteggiamento tattico con cui scende in campo il Crotone: vedremo una formazione compatta, molto chiusa in difesa e pronta a sorprendere in contropiede la retroguardia della Roma grazie alle folate di Rosi e di Tonev sulle fasce. La Roma invece presenterà alcune novità di formazione. Spalletti darà un turno di riposo a De Rossi che comincerà dalla panchina e metterà al suo posto Leo Paredes. Novità anche in avanti dove il rientrante Salah andrà a ricostituire la coppia in attacco con Dzeko dopo più di un mese. Tra le riserve, pronti a entrare va partita in corso, Perotti ed El Shaarawy. Assente per influenza capitan Totti. Una partita difficile da affrontare per la Roma, ma da vincere a tutti i costi. E alla fine la classe e la superiorità della Roma saranno decisive. Vi lasciamo ora guardare con calma la diretta streaming video di Crotone Roma. Al prossimo aggiornamento.

DIRETTA CROTONE-ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video della sfida Crotone-Roma è disponibile sulla pay tv satellitare Sky, ma può essere seguita anche sulla pay tv del digitale terrestre con Mediaset Premium. Sono disponibili le applicazioni Sky Go e Premium Play, grazie alle quali la partita è visibile anche attraverso PC, smartphone e tablet. Per quanto riguarda la diretta tv di Sky, dovrete collegarvi su Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio, disponibili anche in alta definizione. La telecronaca di Crotone-Roma è stata affidata a Riccardo Gentile, mentre Luca Pellegrini curerà il commento tecnico. Da bordo campo, invece, Paolo Assogna per tutti i contributi del pre e post partita con le dichiarazioni dei protagonisti e gli aggiornamenti nel corso della partita.

Crotone-Roma in diretta tv è visibile anche per chi ha un contratto con la pay tv del digitale terrestre, quindi con Mediaset Premium. Chi non è abbonato alla pay tv satellitare deve allora sintonizzarsi su Premium Sport 2, disponibile anche nella sua versione in alta definizione, per seguire la partita. La telecronaca di questo incontro è stata affidata a Giampaolo Gherarducci con Giancarlo Camolese al commento tecnico, mentre a bordo campo ci saranno Marco Cherubini e Stefano Messina. Gli inviati forniranno, dunque, preziosi aggiornamenti nel corso della partita, ma offriranno anche contributi nel pre e post partita raccogliendo le voci dei protagonisti. Disponibile anche la telecronaca tifoso con Carlo Zampa.

Reduce dal bel poker contro la Fiorentina, la Roma vuole continuare a vincere per restare in scia della Juventus e tenere a distanza il Napoli, che altrimenti si avvicinerebbe pericolosamente. La squadra di Spalletti dovrà evitare la sesta sconfitta fuori casa in 23 giornate, mentre il Crotone ha bisogno di un'impresa per riaccendere le proprie speranze di salvezza. Gli ultimi risultati in casa, però, sono stati altalenanti: due vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite tra le mura amiche. All'andata, nell'unico precedente del Crotone contro la Roma, i calabresi furono sconfitti 4 a 0. Falcinelli e Trotta sono chiamati a creare grattacapi alla difesa giallorossa, ma a far paura è Dzeko, che può essere l'arma letale della Roma contro il Crotone.

CLICCA QUI SOTTO PER IL VIDEO DELL'ANDATA DI CROTONE ROMA