Carrarese-Pistoiese/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA CARRARESE-PISTOIESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese-Pistoiese verrà diretta dall'arbitro Eduart Pashuku; vale per la venticinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017, squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 12 febbraio. Dopo un brillante pareggio in campo esterno di fronte alla terza in classifica, Cremonese, la Carrarese di mister Danesi, nella sesta di ritorno si trova di fronte, in casa, in un altro dei molti derby toscani, la Pistoiese, reduce da una battuta d’arresto casalinga inaspettata contro la Giana Erminio. Con il brillante e importante pareggio sul campo della Cremonese seconda in classifica, la Carrarese ha raggiunto quota 23 punti in classifica, ma rimane ancora invischiata nel gruppo delle formazioni destinate ad affrontare i playout. La Pistoiese invece, si trova in 13esima posizione e vanta sei punti di vantaggio sulla rivale.

Nella gara di andata la Pistoiese si impose per 3 – 0 davanti ai suoi tifosi, con una prestazione convincente per tutta la durata della gara e molti applausi nei confronti degli arancioni dagli spalti del Melani. La prima rete dei padroni di casa, con Gyasi, ex della gara, quando erano passati solo 15 minuti del primo tempo, poi le altre due nella ripresa, con Hamlili al 57esimo e con Rovini a quattro minuti dalla fine.

Nella gara disputata allo Zini di Cremona la formazione apuana ha dimostrato la sua brillantezza, ma è stata beffata nel finale di partita dai lombardi, che hanno ottenuto il definitivo pareggio in pieno recupero. La Carrarese aveva effettuato una doppia rimonta dopo che la Cremonese era riuscita ad andare in vantaggio, e sullo slancio aveva anche ribaltato la situazione andando a rete con Rosaia, ma il recupero le è stato fatale. Il primo vantaggio della formazione lombarda arriva dopo 24 minuti di gioco con un goal di Berlinghieri, bravo ad approfittare di una brutta respinta della difesa ospite; il pareggio della Carrarese arriva al 37esimo quando il difensore della Cremonese, Salviato, atterra in area Foglio, permettendo a Floriano di trasformare il calcio di rigore.

La Cremonese torna in vantaggio prima della fine del primo tempo con una rete dalla distanza di Maiorino. Secondo pareggio della formazione apuana al 15esimo della ripresa, con Rolfini che ha insaccato con un colpo di testa, poi dopo 11 minuti arriva la rete di Rosaia che beffa il portiere avversario con una gran botta da circa 30 metri che si insacca proprio all’incrocio dei pali. La rete del pareggio beffa arriva al 91esimo, quando Brighenti tenta di concludere a centro area ma svirgola la palla fornendo un assist involontario al compagno di squadra Berlinghieri che insacca alle spalle di Lagomarsini. Nella formazione apuana due debutti, quello di Finocchio che è entrato in campo nell’undici inziale schierato da Danesi e quello di Galloppa che nel finale di partita è subentrato allo stesso Finocchio.

Nell’incontro casalingo contro la Giana Erminio, la Pistoiese ha giocato praticamente un solo tempo, il secondo, mentre nel primo un approccio alla gara troppo morbido ha consentito alla formazione lombarda di conquistare il doppio vantaggio che poi si è rivelato decisivo per vincere la gara. La formazione di mister Remondina nella prima frazione di gioco è apparsa slegata tra i vari reparti e per la Giana Erminio è stato facile segnare le due reti, oltre a sfiorare altre segnature.

Quando nella ripresa è suonata la sveglia, la gara degli arancioni era ormai compromessa ed anche le parate del portiere ospite, Sanchez, hanno determinato la sconfitta, oltre alla pioggia che si è abbattuta sullo stadio pistoiese, rendendo molto difficile giocare efficacemente il pallone. La prima rete della formazione ospite è arrivata dopo 12 minuti con Chiarello che ha messo in rete il pallone ricevuto da Iovine; la seconda con Perico, arriva proprio allo scadere del primo tempo, con un bel tiro di destro al volo dopo aver ricevuto la palla sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa per la Pistoiese i tentativi di Sparacello, subentrato a gara in corso, Luperini e Sammartino, ma Sanchez si dimostra sempre pronto a neutralizzare i tiri dei giocatori arancioni e finisce 2 – 0 per gli ospiti.

Allo Stadio dei Marmi per mister Danesi e la sua Carrarese, schieramento con il 4-3-3 con Lagomarsini in porta, davanti a lui Dell’Amico, e Foglio difensori laterali, mentre la coppia centrale è formata da Benedini e Massoni, poi trio di centrocampo con Rosaia, Bastoni e Cristini, mentre le tre punte saranno Floriano e Galloppa sugli esterni e Rolfini in posizione centrale. Per mister Remondina Pistoiese in campo con il 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Rovini e dall’ex Gyasi, centrocampo con Luperini e Sparacello esterni e Hamlili con Benedetti centrali e linea difensiva davanti a Feola composta dai due esterni Priola e Sammartino e dai due centrali Piccoli e Neuton.

Per scommettere su Carrarese-Pistoiese le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Carrarese (segno 1) vale 2,55, il pareggio (segno X) è quotato 3,05 mentre la vittoria della Pistoiese, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 2,75 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Carrarese-Pistoiese non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

