DIRETTA CAGLIARI-JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 12 FEBBRAIO) - Cagliari-Juventus, diretta dall'arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è in programma allo stadio Sant'Elia dell'omonimo capoluogo sardo domenica 12 febbraio 2017 alle ore 20.45 circa, quando verrà dato il calcio d'inizio. La squadra allenata da Massimo Rastelli avrà quindi l'onore e l'onere di ospitare i pluri-campioni in carica nel secondo posticipo della 24^ giornata di Serie A 2016-2017: pur viaggiando a corrente alternata e senza conoscere mezze misure (solamente 3 pareggi nelle prime 23 giornate di campionato), la formazione sarda è riuscita a tenersi decisamente alla larga dalle sabbie mobili della zona retrocessione, come dimostrano i tredici punti di vantaggio sul terzultimo posto, un margine piuttosto rassicurante che consentirà al Cagliari di preparare questa sfida in assoluta tranquillità.

Se la salvezza è ampiamente a portata di mano per gli uomini di Rastelli, anche i bianconeri si stanno avvicinando a grandi passi verso il sesto titolo consecutivo: nel recupero contro il Crotone la formazione di Allegri ha infatti vinto agevolmente per 2 a 0 con il minimo sforzo, ristabilendo così le distanze nei confronti delle dirette inseguitrici, adesso la Roma si trova a sette punti di ritardo mentre il Napoli è a -9, a meno di clamorosi scivoloni o crisi imprevedibili sarà dura per queste due compagini riaprire la lotta per lo scudetto. Anche perché la Juventus, assieme proprio al Napoli, vanta il miglior rendimento in trasferta sebbene tutte e quatto le sconfitte incassate finora siano maturate fuori casa.

Il Cagliari proverà comunque a contare sul fattore campo, considerando che sette degli otto successi fin qui ottenuti sono arrivati proprio al Sant'Elia. Se Allegri potrà fare interamente affidamento sulla propria rosa, Rastelli deve invece fronteggiare le assenze di Joao Pedro e Ceppitelli (squalificati) da una parte e di Melchiorri, Faragò, Farias e Padoin (infortunati) dall'altra, tutti elementi che avrebbero potuto tranquillamente indossare una maglia da titolare. Ci si chiede inoltre se anche contro una squadra sulla carta decisamente più debole, Allegri proporrà comunque l'offensivo 4-2-3-1 che prevede la presenza in campo contemporaneamente di Higuain come punta, e Dybala e Mandzukic come trequartisti con Khedira e Pjanic che giocheranno in una posizione più arretrata, oppure adotterà un modulo più difensivista.

Per la trentaseiesima volta la Sardegna ospiterà una sfida tra Cagliari e Juventus, il bilancio degli scontri diretti disputati sull'isola vede la Juventus davanti con quattordici vittorie, il Cagliari che può annoverare dodici successi, e nove pareggi. Le due squadre si sono già affrontate durante il girone d'andata, il 21 settembre 2016 allo Juventus Stadium i padroni di casa si sono imposti per 4 a 0, a segno per i bianconeri andarono Rugani, Higuain e Dani Alves con l'autogol di Ceppitelli in chiusura.

La Juventus gode di tutti i favori del pronostico, su WilliamHill il 2 degli uomini di Allegri viene dato ad appena 1,36; la vincita diventa già molto interessante in caso di X, la cui quota fissata da Unibet è pari a 5,20; Unibet moltiplica di 10,50 il valore della giocata in caso di 1 dei padroni di casa. Considerando i problemi che ha avuto finora in fase difensiva la formazione di Rastelli che dall'inizio del campionato ha concesso qualcosa come 48 gol agli avversari, Betfair ha fissato per l'Over una quota di 1,65 contro quella di 2,32 proposta da Unibet per l'Under.

Cagliari-Juventus rappresenterà sicuramente il piatto forte dell'offerta sportiva di Sky Sport e Mediaset Premium per quanto riguarda la serata di domenica 12 febbraio 2017. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv sia sul satellite (canali 201, 206, 209 in SuperHD e 251) che sul digitale terrestre (canali 370 e 380), ricordiamo che Premium è l'unica pay-tv a poter mostrare le immagini all'interno del tunnel degli spogliatoi prima del calcio d'inizio fissato per le ore 20.45 e a intervistare i protagonisti della gara a fine primo tempo. Non mancherà ovviamente la diretta streaming video sfruttando la rete internet fissa o mobile, sfruttando le app per dispositivi mobili di Sky Go e Premium Play oppure accedendo ai servizi via browser su PC tramite gli indirizzi skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.