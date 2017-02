DIRETTA CROTONE-ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 12 FEBBRAIO) - Crotone-Roma, diretta dall'arbitro Carmine Russo della sezione di Nola con al suo fianco i guardalinee Alassio e Paganessi, il quarto uomo Valeriani e gli addizionali Massa e Sacchi, sarà il lunch match della 24^ giornata di Serie A 2016-2017, la gara si disputerà presso alle ore 12.30 allo stadio Ezio Scida e vedrà di fronte due squadre che lottano per obiettivi completamente diversi. Il Crotone, al suo primo anno in assoluto nella massima categoria, ha incontrato diverse difficoltà che lo hanno relegato al penultimo posto in classifica, con un bottino tutt'altro che invidiabile di 13 punti in 23 gare (ma c'è comunque chi ha fatto peggio, come il Pescara che non è ancora andato in doppia cifra) e con nove lunghezze di distanza dal quartultimo posto anche il tecnico della squadra calabrese, Davide Nicola, ha riconosciuto che ci vorrà un'impresa al limite del miracoloso per conquistare la salvezza nelle ultime quindici giornate che rimangono da disputare.

Nonostante qualche buon risultato ottenuto tra le mura amiche dello Scida, nel recupero contro la Juventus il Crotone ha palesato tutti i suoi limiti di fronte a una big del calcio italiano, e lo stesso discorso dovrebbe verosimilmente valere per quando riceverà la visita della Roma, seconda forza del campionato. Tuttavia, più che le sconfitte patite contro le grandi, pesa tantissimo il KO nello scontro diretto con il Palermo che ha consentito alla formazione rosanero di Diego Lopez di scavalcare i calabresi in graduatoria. Nonostante il roboante 4 a 0 rifilato alla Fiorentina, la Roma ha visto allontanarsi la Juventus che proprio grazie alla vittoria sul Crotone si è portata a +7 sui giallorossi consolidando la propria leadership.

Per gli uomini di Spalletti resta comunque il secondo posto da difendere dagli assalti del Napoli che, forte del miglior attacco di tutta la Serie A, proverà per il secondo anno consecutivo a entrare in Champions League dalla porta principale, quella dei gironi, e i giallorossi lo scorso agosto hanno imparato a loro spese che il terzo posto non dà affatto la garanzia di partecipare alla importante competizione UEFA per club, visto che poi bisogna superare il play-off, autentico tabù per i club italiani.

A parte Florenzi, che a breve dovrebbe comunque tornare in gruppo, Spalletti può contare praticamente su tutto l'organico; stesso discorso per Nicola, l'unico indisponibile nelle fila del Crotone è Rohden. È la prima volta che la Roma viene a giocare a Crotone, per cui non risultano precedenti tra queste due squadre in terra calabrese. Lo scorso 21 settembre, allo Stadio Olimpico, la formazione di Spalletti ha ospitato quella di Nicola con i giallorossi che vinsero nettamente per 4 a 0 grazie alla doppietta di Edin Dzeko e alle reti di Salah ed El Shaarawy.

Nonostante giochi in trasferta, la Roma viene data nettamente per favorita, e non potrebbe essere altrimenti visto l'enorme divario tecnico tra le due rose e di punti in classifica; su WilliamHill il 2 degli ospiti viene dato ad appena 1,40; Bwin alza sensibilmente la posta in palio per l'X (5,00) con Betfair che propone una quota di addirittura 10,00 per l'1 dei calabresi. Sebbene il Crotone giocherà interamente sulla difensiva come ha fatto contro la Juventus, i bookmaker prevedono che sarà una partita ricca di gol: PaddyPower ha fissato a 2,45 la quota per l'Under con Bet365 che moltiplica a 1,60 la giocata per l'Over in caso di vincita.

Crotone-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulle due pay-tv che operano in Italia, Sky Sport e Mediaset Premium. Sul satellite la partita andrà in onda sui canali 206 e 251 e sarà visibile solamente ai clienti abbonati al pacchetto Calcio, mentre sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi sul canale 370 che ospita Premium Sport. In ogni caso il collegamento con lo stadio Ezio Scida comincerà poco prima del calcio d'inizio programmato per le ore 12.30, con la pay-tv del gruppo di Cologno Monzese che sarà l'unica a proporre in esclusiva le immagini dentro gli spogliatoi a pochi minuti del kick-off e a intervistare i calciatori tra il primo e il secondo tempo. Scaricando sui propri dispositivi mobili Sky Go e Premium Play si potrà guardare il match anche in diretta streaming video via internet, in alternativa è possibile collegarsi ai siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.